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Елизавета II на встречу с новым премьером надела васильковое платье: фото

Королева Англии назначила нового премьер- министра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:15
Елизавета II
Елизавета II
Фото: AFP

93-летняя королева Великобритании Елизавета II, к которой недавно в спальню пытался прорваться 22-летний парень, назначила нового премьер-министра Бориса Джонсона. Ко всему, британский монарх приняла нового лидера Консервативной партии в Букингемском дворце.

Смотрите видео, как Елизавета II принимала президента США в Букингемском дворце:


Для официальной встречи Елизавета II выбрала легкое летнее платье василькового оттенка. Цветочный принт и рукава в три четверти освежали Ее Величество, а на шее традиционно красовалось жемчужное ожерелье. Разумеется, не обошлось и без любимого украшения королевы – бриллиантовой брошки. 

Елизавета II с премьер-министром Борисом Джонсоном
Елизавета II с премьер-министром Борисом Джонсоном
Фото: AFP

Королева поприветствовала нового премьер-министра рукопожатием, а в другой руке держала любимую кожаную сумку бренда Launer.

Елизавета II с премьер-министром Борисом Джонсоном
Елизавета II с премьер-министром Борисом Джонсоном
Фото: AFP

Напомним, накануне королева Великобритании Елизавета II стала гостьей события, на котором отметили столетие исследований в Кембриджском национальном институте агроботаники. В честь визита британской королевы на территории заведения сотрудники института решили посадить дерево. Неожиданностью для всех стало то, что Елизавета II отказалась от помощи и сама взяла лопату, чтобы засыпать растение землей.

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