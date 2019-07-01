Идеальное сочетание цветов: Елизавета II в светлом наряде посетила церковную службу

Ее Величество снова порадовала фанатов своим появлением

Елизавета II Фото: AFP

Британская королева Елизавета II снова порадовала поклонников своим появлением. На этот раз Ее Величество в светлом наряде прибыла на церковную службу в Эдинбурге.

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Для своего очередного появления на публике Елизавета II выбрала неординарное сочетание цветов – голубого и розового. Традиционно Ее Величество облачилась в пальто с деревянными пуговицами, цветочное платье и любимые черные туфли на небольшом каблуке.

Королева Елизавета II приехала на церковную службу Фото: AFP Королева Елизавета II приехала на церковную службу Фото: AFP Королева Елизавета II приехала на церковную службу Фото: AFP Королева Елизавета II приехала на церковную службу Фото: AFP Королева Елизавета II приехала на церковную службу Фото: AFP 1/5

Главным элементом праздничного образа стала дамская шляпа в тон пальто, декорированная цветами розового оттенка. Стоит отметить, что, несмотря на погодные условия, 93-летняя королева почти никогда не выходит в свет без перчаток. В более теплый период она отдает предпочтение белому аксессуару, а зимой – черному.

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Из украшений – одна из самых любимых брошек королевы с бриллиантами и жемчужный комплект, который состоит из серьг и ожерелья.

Напомним, что специально к 66-летию со дня коронации британской королевы мы сделали подборку редких снимков, на которых запечатлена молодая Елизавета II.

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