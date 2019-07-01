Идеальное сочетание цветов: Елизавета II в светлом наряде посетила церковную службу
Ее Величество снова порадовала фанатов своим появлением
Британская королева Елизавета II снова порадовала поклонников своим появлением. На этот раз Ее Величество в светлом наряде прибыла на церковную службу в Эдинбурге.
Смотрите видео, как Елизавета II принимала президентскую чету в Букингемском дворце:
Для своего очередного появления на публике Елизавета II выбрала неординарное сочетание цветов – голубого и розового. Традиционно Ее Величество облачилась в пальто с деревянными пуговицами, цветочное платье и любимые черные туфли на небольшом каблуке.
Главным элементом праздничного образа стала дамская шляпа в тон пальто, декорированная цветами розового оттенка. Стоит отметить, что, несмотря на погодные условия, 93-летняя королева почти никогда не выходит в свет без перчаток. В более теплый период она отдает предпочтение белому аксессуару, а зимой – черному.
Из украшений – одна из самых любимых брошек королевы с бриллиантами и жемчужный комплект, который состоит из серьг и ожерелья.
Напомним, что специально к 66-летию со дня коронации британской королевы мы сделали подборку редких снимков, на которых запечатлена молодая Елизавета II.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram