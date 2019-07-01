Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Идеальное сочетание цветов: Елизавета II в светлом наряде посетила церковную службу

Ее Величество снова порадовала фанатов своим появлением

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
Елизавета II
Елизавета II
Фото: AFP

Британская королева Елизавета II снова порадовала поклонников своим появлением. На этот раз Ее Величество в светлом наряде прибыла на церковную службу в Эдинбурге.

Смотрите видео, как Елизавета II принимала президентскую чету в Букингемском дворце:


Для своего очередного появления на публике Елизавета II выбрала неординарное сочетание цветов – голубого и розового. Традиционно Ее Величество облачилась в пальто с деревянными пуговицами, цветочное платье и любимые черные туфли на небольшом каблуке. 

Королева Елизавета II приехала на церковную службу
Фото: AFP
Королева Елизавета II приехала на церковную службу
Фото: AFP
Королева Елизавета II приехала на церковную службу
Фото: AFP
Королева Елизавета II приехала на церковную службу
Фото: AFP
Королева Елизавета II приехала на церковную службу
Фото: AFP
1/5

Главным элементом праздничного образа стала дамская шляпа в тон пальто, декорированная цветами розового оттенка. Стоит отметить, что, несмотря на погодные условия, 93-летняя королева почти никогда не выходит в свет без перчаток. В более теплый период она отдает предпочтение белому аксессуару, а зимой – черному.

Читайте также
Источник позитива: Елизавета II в наряде цвета фуксия посетила турнир по поло

Из украшений – одна из самых любимых брошек королевы с бриллиантами и жемчужный комплект, который состоит из серьг и ожерелья. 

Напомним, что специально к 66-летию со дня коронации британской королевы мы сделали подборку редких снимков, на которых запечатлена молодая Елизавета II.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Елизавета II взяла под контроль жизнь Меган Маркл и принца Гарри - СМИ Цвет неба: Кейт Миддлтон и Елизавета II восхитили образами в одинаковых тонах Очень необычно: Елизавета II приготовила подарок Меган Маркл ко дню рождения Елизавета II пропустит крестины cына Меган Маркл и принца Гарри: известна причина Такой ее еще не видели: Елизавета II надела королевское платье со шлейфом Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа
Елизавета II мода стиль королева Елизавета II
Реклама

Новости партнеров

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать
Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале
Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"
50 способов перенести жару [инфографика]
50 способов перенести жару [инфографика]

Популярные статьи

Сегодня, 15:19Fun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 11:30Шоу-бизнес

Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа: фото

Сегодня, 08:20Fun

Во что превратился Чернобыль: появились впечатляющие фото

Вчера, 20:15Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 17:17Events

Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: дайте выход творческой энергии

Вчера, 14:34Events

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

Вчера, 14:31Психология

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

Вчера, 13:21Шоу-бизнес

Светлана Лобода отпраздновала свадьбу в Киеве: подробности и фото

Вчера, 12:40Техно

Солнечное затмение 2 июля: где посмотреть космическое событие

Вчера, 11:20Шоу-бизнес

Потап впервые заговорил о беременности Каменских

Вчера, 11:13Fun

День молодежи 2019: поздравления, открытки, стихи и смс

Вчера, 09:15Events

День молодежи 2019 в Украине: история и значение праздника

Вчера, 08:35Техно

Ученые поймали таинственный сигнал из глубин Вселенной

29 июняТехно

Вечное "проклятие": исправить главную проблему смартфонов невозможно

29 июняПсихология

Гороскоп на 29 июня: все знаки зодиака

28 июняШоу-бизнес

Две выпускницы: Ольга Сумская удивила сеть фотографией с младшей дочкой

Новости партнеров

Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Формирование перца: 3 шага к большому урожаю (фото)
Огурцы в собственном соку: вкусные, хрустящие
Огурцы в собственном соку: вкусные, хрустящие
Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний
Томатный сок против сердечно-сосудистых заболеваний
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Не смешно о Гальцеве: тайная любовница и наркозависимость сына
Не смешно о Гальцеве: тайная любовница и наркозависимость сына
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Дочь Юрия Яковлева призналась в изнасиловании
Измена Льва Лещенко и четыре аборта: трагедии Аллы Абдаловой
Измена Льва Лещенко и четыре аборта: трагедии Аллы Абдаловой
Подробности трагедии под Рогачевом, где погиб певец Леонардо
Подробности трагедии под Рогачевом, где погиб певец Леонардо
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь