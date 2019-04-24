Эмилия Кларк в красном платье Dolce & Gabbana стала королевой гала-вечера

Звезда "Игры престолов" эпатировала публику в Нью-Йорке

Эмилия Кларк Фото: AFP

Голливудская актриса Эмилия Кларк, которая недавно рассказала о серьезных проблемах со здоровьем и борьбе за жизнь, появилась на гала-вечере в Нью-Йорке в вечернем пышном платье от модного дома Dolce & Gabbana.

Для выхода на ковровую дорожку "мать драконов" выбрала экстравагантное платье с фатиновой юбкой и прозрачной зоной декольте. Красный атласный пояс на талии подчеркнул стройную фигуру Эмилии и придал помпезности образу.

Эмилия Кларк в пышном платье с прозрачным декольте от Dolce & Gabbana Фото: AFP

Ко всему, знаменитость обула также красные туфли-лодочки на шпильке от Christian Louboutin. А сквозь аккуратно уложенные короткие волосы сверкали необычайно красивые серьги с красным камнем от ювелирного дизайнера James de Givenchy. Эмилия Кларк выглядела роскошно и с радостью позировала фотографам.

Напомним, что прошлый раз мы видели звезду "Игры престолов" на премьере последнего сезона. Для выхода на красную дорожку Эмилия Кларк выбрала пышное голубо-серое платье в пол. Изделие полностью было декорировано фатином.

Ранее мы писали, что звезда "Игры престолов" раскрыл правду о любовной линии между братом и сестрой в сериале.

Смотрите видео о подробностях жизни звезды сериала "Игра Престолов" Питера Динклэйджа:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram