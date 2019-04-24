Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эмилия Кларк в красном платье Dolce & Gabbana стала королевой гала-вечера

Звезда "Игры престолов" эпатировала публику в Нью-Йорке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:02
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Фото: AFP

Голливудская актриса Эмилия Кларк, которая недавно рассказала о серьезных проблемах со здоровьем и борьбе за жизнь, появилась на гала-вечере в Нью-Йорке в вечернем пышном платье от модного дома Dolce & Gabbana.

Для выхода на ковровую дорожку "мать драконов" выбрала экстравагантное платье с фатиновой юбкой и прозрачной зоной декольте. Красный атласный пояс на талии подчеркнул стройную фигуру Эмилии и придал помпезности образу.

Эмилия Кларк в пышном платье с прозрачным декольте от Dolce & Gabbana
Эмилия Кларк в пышном платье с прозрачным декольте от Dolce & Gabbana
Фото: AFP

Ко всему, знаменитость обула также красные туфли-лодочки на шпильке от Christian Louboutin. А сквозь аккуратно уложенные короткие волосы сверкали необычайно красивые серьги с красным камнем от ювелирного дизайнера James de Givenchy. Эмилия Кларк выглядела роскошно и с радостью позировала фотографам. 

Напомним, что прошлый раз мы видели звезду "Игры престолов" на премьере последнего сезона. Для выхода на красную дорожку Эмилия Кларк выбрала пышное голубо-серое платье в пол. Изделие полностью было декорировано фатином.

Ранее мы писали, что звезда "Игры престолов" раскрыл правду о любовной линии между братом и сестрой в сериале.

Смотрите видео о подробностях жизни звезды сериала "Игра Престолов" Питера Динклэйджа:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Звезды "Игры престолов" окунулись в мир украинского кино Кит Харингтон рассказал о своих чувствах во время поцелуев с Эмилией Кларк В пиджаке на голое тело: сексуальный образ Эмилии Кларк Эмилия Кларк назвала знаменитостей фальшивками, говоря о стандартах красоты
платье мода стиль эмилия кларк
Реклама

Новости партнеров

Как выглядели Анастасия Решетова и Ляйсан Утяшева 10 лет назад
Как выглядели Анастасия Решетова и Ляйсан Утяшева 10 лет назад
Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
Гвоздикова: По диете Аллы Ларионовой худели многие актрисы
Девушка дня. 20-летняя чемпионка мира Ютта Лердам
Девушка дня. 20-летняя чемпионка мира Ютта Лердам
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»

Популярные статьи

Сегодня, 09:50Fun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

Вчера, 17:09Fun

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:10Wellness

Как распознать лимфому: техника самодиагностики рака

Вчера, 10:20Fun

Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

22 апреляFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

22 апреляFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

22 апреляТехно

Во Вселенной запечатлели самый удивительный объект: фото

22 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Водолеям стоит помолчать о планах на будущее, а Львам – отстоять свои интересы

21 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Весам потребуется помощь, а Козероги заведут полезные знакомства

21 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Стрельцов ждет увлекательное знакомство, а Львам стоит проявить заботу в семье

21 апреляFun

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019: открытки и короткие смс

21 апреляFun

Картинки с Вербным воскресеньем 2019 и лучшие поздравления

21 апреляFun

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе: открытки и картинки

21 апреляFun

Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в этот день

21 апреляFun

Вербное воскресенье: приметы праздника и как провести этот день

Новости партнеров

Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
Сын Елены Яковлевой решил избавиться от татуировок
Сын Елены Яковлевой решил избавиться от татуировок
10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке
10 признаков того, что муж счастлив с вами в браке
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры
Ленивые хачапури с сыром на сковороде
Ленивые хачапури с сыром на сковороде
Китайцы вовсю скупают б/у устройства
Китайцы вовсю скупают б/у устройства
Всю жизнь в образе: актрисы одной роли
Всю жизнь в образе: актрисы одной роли