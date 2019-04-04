Эмилия Кларк в пышном платье блистала на премьере последнего сезона "Игры престолов"

Звезда сериала появилась в необычном платье на красной дорожке

Эмилия Кларк Фото: AFP

Голливудская актриса Эмилия Кларк, которая недавно сделала откровенное признание касательно проблем со здоровьем, прибыла на премьеру последнего сезона "Игры престолов".

Для выхода на красную дорожку звезда культового сериала выбрала пышное голубо-серое платье в пол. Изделие полностью было декорировано фатином, что придавало образу воздушности, а в области декольте была нашита надпись на английском языке.

Стилисты актрисы решили одновременно сделать акценты в макияже на глаза и губы, добавив розовые тени и темно-бордовую помаду.

Эмилия Кларк в пышном платье, декорированном рюшами из фатина Фото: AFP

Эмилия Кларк решила собрать волосы и украсила свой светский look янтарными украшениями-висюльками. В целом наряд голливудской звезды смотрелся стильно, а сама Кларк, как обычно, широко улыбалась и с удовольствием позировала перед камерами.

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