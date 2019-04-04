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Эмилия Кларк в пышном платье блистала на премьере последнего сезона "Игры престолов"

Звезда сериала появилась в необычном платье на красной дорожке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:01
Эмилия Кларк
Эмилия Кларк
Фото: AFP

Голливудская актриса Эмилия Кларк, которая недавно сделала откровенное признание касательно проблем со здоровьем, прибыла на премьеру последнего сезона "Игры престолов".

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Для выхода на красную дорожку звезда культового сериала выбрала пышное голубо-серое платье в пол. Изделие полностью было декорировано фатином, что придавало образу воздушности, а в области декольте была нашита надпись на английском языке.

Стилисты актрисы решили одновременно сделать акценты в макияже на глаза и губы, добавив розовые тени и темно-бордовую помаду. 

Эмилия Кларк в пышном платье, декорированном рюшами из фатина
Эмилия Кларк в пышном платье, декорированном рюшами из фатина
Фото: AFP

Эмилия Кларк решила собрать волосы и украсила свой светский look янтарными украшениями-висюльками. В целом наряд голливудской звезды смотрелся стильно, а сама Кларк, как обычно, широко улыбалась и с удовольствием позировала перед камерами. 

Ранее мы писали, что звезда "Игры престолов" раскрыл правду о любовной линии между братом и сестрой в сериале.

Смотрите видео о подробностях жизни звезды сериала "Игра Престолов" Питера Динклэйджа:

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