"Эмми-2018": ТОП-10 самых красивых платьев с красной дорожки премии

Многие знаменитости отдали предпочтение нарядам в светлых тонах

Пенелопа Крус. Фото: AFP

17 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения престижной телевизионной премии "Эмми", на красной дорожке которой собралось множество голливудских звезд.

Любое крупное мероприятие в Голливуде – лишний повод для звезд принарядиться и "засиять" на красной дорожке в запоминающемся наряде. Сегодня.Lifestyle сделал подборку десяти лучших образов знаменитостей на "Эмми-2018".

Скарлетт Йоханссон в Balmain, Пенелопа Крус в Chanel и Джессика Билл в Ralph and Russo, Кристен Белл в Solace London's Lolita отдали предпочтение нарядам белого цвета.

Скарлетт Йоханссон Фото: AFP Скарлетт Йоханссон Фото: AFP Пенелопа Крус Фото: AFP Пенелопа Крус Фото: AFP Пенелопа Крус Фото: AFP Джессика Билл Фото: AFP Джессика Билл и Джастин Тимберлейк Фото: AFP Кристен Белл Фото: AFP Эмилия Кларк Фото: AFP Эмилия Кларк Фото: AFP Джозеф Файнс и Мариа Долорес Диегес Фото: AFP Джозеф Файнс и Мариа Долорес Диегес Фото: AFP Хайди Клум Фото: AFP Хайди Клум и Том Каулитц Фото: AFP Тенди Ньютон Фото: AFP Тенди Ньютон Фото: AFP Тенди Ньютон Фото: AFP Тенди Ньютон Фото: AFP Милли Бобби Браун Фото: AFP Милли Бобби Браун Фото: AFP Рэйчел Броснахан Фото: AFP Рэйчел Броснахан Фото: AFP Рэйчел Броснахан Фото: AFP 1/23

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк надела оригинальное черное платье с цветочным узором от Dior, наряд в похожем стиле пришелся по вкусу супруге британского актера Джозефа Файнса – Марие Долорес Диегес.

Хайди Клум блистала на красной дорожке со своим молодым возлюбленным – Томом Каулитцем. Супермодель надела платье от Zac Posen Resort 2019. В списке лучших также по праву оказались Тенди Ньютон в Brandon Maxwell Spring 2019, 14-летняя звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун в Calvin Klein и американская актриса Рэйчел Броснахан в алом платье Oscar de la Renta Spring 2019.

Напомним, Пенелопа Крус появилась в элегантном шелковом платье на премьере фильма "Любящий Пабло".

Сериал "Игра престолов" в этом году стал рекордсменом по количеству наград "Эмми" – смотрите видео:



