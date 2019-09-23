Эмми 2019: ТОП-10 самых эффектных нарядов, которые стоит увидеть

Эмилия Кларк, Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер и другие звезды на красной дорожке церемонии

Актриса Джулия Гарнер Фото: AFP

В ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения главной телевизионной премии Эмми, номинантов которой ранее озвучивали. Ею награждаются лучшие телевизионные программы, вышедшие в эфир в период с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года. Полный список всех победителей смотрите по ссылке.

Сериал "Игра престолов" в этом году стал рекордсменом по количеству наград Эмми:

По традиции, представители киноиндустрии демонстрировали свои наряды роскошные наряды на красной дорожке. Фотографам позировали такие известные личности, как: Эмилия Кларк, Ким Кардашьян, Кендалл Дженнер, Кэтрин Зета-Джонс,

Сегодня.Lyfestyle предлагают подборку ТОП-10 самых эффектных образов на ковровой дорожке телевизионной премии Эмми 2019.

Главной звездой вечера стали звездные сестры – Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер. Голливудские знаменитости появились в роскошных вечерних платьях. Ким сделала выбор в сторону классики – длинного бархатного платья от российского бренда LIPAO Collection. А вот Кендалл удивила нарядом в ярких розах от Richard Quinn, которое удачно сочеталось с латексным гольфом. Стоит отметить, что платье-рыбка идеально подчеркивало стройную фигуру модели.

Также откровенным образом удивила звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк, которая позировала перед фотографами в платье с экстремальном декольте от Valentino. Классическая простота с пикантным моментом была подчеркнута массивными серьгами с синими камнями. Не менее эффектным получился выход американской актрисы Зендаи. Знаменитость эпатировала публику изумрудным платьем от Vera Wang со смелым вырезом от бедра и прозрачным корсетом.

Актриса Зендая Фото: AFP Актриса Джои Кинг Фото: AFP Модель Кендалл Дженнер Фото: AFP Певица Мэнди Мур Фото: AFP Актриса Кэтрин Зета-Джонс Фото: AFP Ким Кардашьян Фото: AFP Актриса Лесли Бибб Фото: AFP Актриса Джулия Гарнер Фото: AFP Эмилия Кларк Фото: AFP Актриса Айла Фишер Фото: AFP 1/10

Стоит также добавить в этот список легендарную актрису Кэтрин Зету-Джонс. Звезда облачилась в платье от модельера Джорджа Хобейка насыщенного розового цвета. Собранные волосы, длинный шлейф и высокий вырез – все казалось в образе актрисы идеальным и таким уместным к ее возрасту.

Также предлагаем вам подборку самых запоминающихся нарядов Венецианского кинофестиваля 2019.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.