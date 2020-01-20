Энистон без бюстгальтера, а Терон с цепочкой за 4 миллиона долларов: лучшие наряды на SAG Awards 2020

Звезды покорили всех своими нарядами

Дженнифер Энистон Фото: Getty Images

В Лос-Анджелесе состоялась 26-я церемония вручения наград от "Гильдии киноактеров США" (SAG – Screen Actors Guild Award). По красной дорожке прошлись известные актеры и актрисы, режиссеры и сценаристы. Каждый блеснул своим образом.

Узнайте подробности того, как в Калифорнии прошла премия Hollywood Film Awards:

Например, 44-летняя Шарлиз Терон появилась перед фотографами в длинной черной юбке с разрезом от бедра и серебряном кроп-топе Givenchy. Дополнила образ актриса черными босоножки и маленьким клатчем в тон. Волосы Шарлиз Терон собрала в трендовый пучок, а пробор украсила бриллиантовой цепочкой Tiffany & Cо за 4 миллиона долларов.

А вот Дженнифер Энистон надела струящийся кремовый наряд от Dior. Джен решила, что бюстгальтер в этом образе лишний.

50-летняя Дженнифер Лопес выбрала черное платье без бретелек и с открытой спиной от Georges Hobeika. Но выглядела певица и актриса весьма уставшей. Скарлетт Йоханссон выбрала платье от бренда Armani Prive оттенка морской волны с экстремально глубоким декольте. Как обычно, актриса обнажила татуировку на спине.

Звезды на SAG Awards 2020 Фото: Getty Images Звезды на SAG Awards 2020 Фото: Getty Images Звезды на SAG Awards 2020 Фото: Getty Images Звезды на SAG Awards 2020 Фото: Getty Images Звезды на SAG Awards 2020 Фото: Getty Images Звезды на SAG Awards 2020 Фото: Getty Images Звезды на SAG Awards 2020 Фото: Getty Images Звезды на SAG Awards 2020 Фото: Getty Images Звезды на SAG Awards 2020 Фото: Getty Images Звезды на SAG Awards 2020 Фото: Getty Images Звезды на SAG Awards 2020 Фото: Getty Images Звезды на SAG Awards 2020 Фото: Getty Images Звезды на SAG Awards 2020 Фото: Getty Images Звезды на SAG Awards 2020 Фото: Getty Images Звезды на SAG Awards 2020 Фото: Getty Images Звезды на SAG Awards 2020 Фото: Getty Images 1/16

Кидман появилась в темно-синем костюме Michael Kors. Асимметричное платье с лаконичным шлейфом, круглым вырезом и множеством пайеток. Мужчины также выглядели стильно и сексуально. Брэд Питт и Хоакин Феникс позировали и подмигивали фотографам.

Напомним, что в США также отгремела церемония награждения – премия Гильдии продюсеров. На красной дорожке блистали как продюсеры, так звезды кино и сериалов.

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