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Эпатажно и ярко: лучшие образы звезд на Billboard Music Awards 2019

Стильные наряды гостей престижной премии в Лас-Вегасе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:31
Певица Мэрайя Кэри
Певица Мэрайя Кэри
Фото: AFP

В Лас-Вегасе прошла церемония вручения премии Billboard Music Awards 2019 – одна из трех крупнейших музыкальных наград в США наряду с Grammy Awards и American Music Awards.

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В зале MGM Grand Garden собрались культовые звезды мирового масштаба, которые специально для такого громкого мероприятия подбирали эпатажные образы. На красной дорожке праздничного вечера были замечены Оливия Уайлд,Тейлор Свифт, Карди Би, Приянка Чопра, Ева Лонгория, звезда "Игры престолов" Софи Тернер и другие.

Одной из первых на Billboard Music Awards появилась востребованная певица Тейлор Свифт. Для церемонии звзеда выбрала мини-платье Raisa Vanessa с длинными рукавами, многочисленными оборками и кружевом в нежном оттенке сирени.

Певица Тейлор Свифт
Певица Тейлор Свифт
Фото: AFP

Позже певица для выхода на сцену переоделась в гламурное мини-платье на одно плече, усыпанное розово-желтыми блестками от Jessica Jones.

Тейлор Свифт выступает на сцене MGM Grand Garden
Тейлор Свифт выступает на сцене MGM Grand Garden
Фото: AFP

Безусловно, самой эпатажной звездой вечера стала певица Мадонна, которая удивила своим сценическим образом пирата. Знаменитость вышла на сцену в ажурном мини-платье черного цвета, украшенным тканью с узором polka dot. Колготки в мелкую сетку и туфли на завязках придавали образу дерзости, но самым необычным элементом стала повязка на один глаз. 

Певица Мадонна
Певица Мадонна
Фото: AFP

Звезда сериала "Игры Престолов" Софи Тернер появилась на красной дорожке в блестящем костюме Louis Vuitton, который переливался от света софитов зелеными и серебристыми красками. Свой яркий аутфит Софи украсила лаконичными туфлями-лодочками и поясом на талии черного цвета. 

Софи Тернер в блестящем костюме Louis Vuitton
Софи Тернер в блестящем костюме Louis Vuitton
Фото: AFP

Актриса Оливия Уайлд затмила невероятно элегантным платьем-рубашкой с золотым отливом от Ralph Lauren. Праздничный наряд звезды полностью прикрывал тело, но лишь деликатный разрез оголил стройные ноги Оливии. Стоит отметить, что знаменитость уверенно позировала на золотистых босоножках с огромной платформой. 

Актриса Оливия Уайлд
Актриса Оливия Уайлд
Фото: AFP

Одной из самых главных гостей Billboard Music Awards 2019 стала популярная актриса Ева Лонгория. Даже после рождения сына звезда выглядеть потрясающе. Для светского выхода голливудская знаменитость сделала ставку на черном платье асимметричной формы с экстремальным разрезом и глубоким декольте от Alberta Ferretti.

Ева Лонгория в черном платье Alberta Ferretti
Ева Лонгория в черном платье Alberta Ferretti
Фото: AFP

Также смотрите в нашей подборке другие наряды звездных гостей Billboard Music Awards 2019.

Хип-хоп певица Cardi B в платье Moschino
Фото: AFP
Индийская актриса Приянка Чопра
Фото: AFP
Певица Сиара в наряде от Stephane Rolland Haute Couture
Фото: AFP
Певица Мэрайя Кэри
Фото: AFP
Музыкант Джордан Макгроу
Фото: AFP
Брайан Келли и Тайлер Хаббард
Фото: AFP
Рэпер Дрейк
Фото: AFP
Американская певица Пола Абдул
Фото: AFP
Певица Yung Miami
Фото: AFP
Cardi B позирует в Moschino
Фото: AFP
Певица Бекки Джи
Фото: AFP
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Напомним, в 2018 году в номинации "Лучший артист" награду получил знаменитый британский певец Эд Ширан. Кроме этого известно, что Эд был номинирован на 15 наград, получив из них шесть, в том числе за "Лучшую песню на радио" (песня Shape of You) и "Лучший исполнитель чарта Billboard Hot 100".

Также смотрите в нашем сюжете, кто из звезд Голливуда носит одежду от украинских дизайнеров: 

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