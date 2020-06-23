Если вам интересно: ТОП-5 причесок, которые оценят мужчины
Красивые укладки и прически, которые сведут с ума любого
Можно бесконечно спорить о вкусах, о том, что нравится женщинам, и что нравится мужчинам, но важно помнить, что красота – понятие субъективное. Если вам интересно знать, какие прически привлекают мужчин, читайте об этом далее в материале.
Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle писали о быстрых прическах в жару на каждый день.
В погоне за трендами и чужим одобрением легко потерять самого себя. Поэтому так важно, в первую очередь, думать о собственных предпочтениях и интересах. Это касается не только волос, макияжа, но и внешнего вида в целом.
Однако если вам захотелось привлечь внимание мужского пола, проще всего это сделать с помощью блестящей укладки. Ведь кто не любит шикарные волосы?
Естественность
Это не название прически, но важный пункт в нашем списке. Чистые и ухоженные волосы приносят эстетическое удовольствие их обладательнице, и радуют глаз окружающих.
Самый простой и верный способ выглядеть свежо и ярко – уложить вымытые волосы феном. Кончики можно подкрутить к лицу с помощью круглой расчески или стайлера.
Небрежные локоны
Достаточно сексуальный образ получается с легкими волнами. Это отличный выбор как для коротких, так и для длинных волос. Если ваши волосы вьются от природы – выделите пряди с помощью геля для укладки. Быстро завить волосы можно плойкой, или же заплести косу на ночь.
Ровные волосы
И снова стайлер в помощь. Чтобы выровнять волосы и придать им блеска, используйте термозащиту. Пробор можно сделать как посредине, так и сбоку – как вам больше нравится.
Высокий хвост
Отличный образ получается, если собрать волосы в хвост. Здесь также можно воспользоваться стайлером, чтобы выровнять пряди. Так они будут выглядеть гладкими и блестящими. Возьмите часть волос и обкрутите ее вокруг основания хвоста, закрепив кончик невидимкой или шпилькой.
"Домашний" пучок
Собранные на затылке или макушке волосы в пучок – это просто, быстро и красиво. Многим нравится, когда волосы небрежно заколоты, а тонкие пряди красиво обрамляют лицо по бокам. Такую прическу можно украсить платком или тонкой лентой.
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