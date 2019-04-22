Этичная мода: Ralph Lauren создал поло из пластиковых бутылок

Всемирно известный бренд заботится об экологии

Коллекция поло от Ralph Lauren Фото: instagram.com/ralphlauren

Эко-мода – главный тренд 2019, которому стараются подчиняться ведущие мировые бренды и дизайнеры. Исключением не стал и люксовый американский бренд одежды Ralph Lauren.

В коллаборации с организацией First Мilе, которая помогает компаниям в производстве продуктов из вторсырья, Ralph Laurenвыпустили коллекцию поло, пошитых из особой ткани - для ее изготовления использовался переработанный пластик. На каждую футболку ушло около 12 бутылок.

Женское поло из переработанного пластика Фото: instagram.com/ralphlauren

Мужское поло из переработанного пластика Фото: instagram.com/ralphlauren

Кроме того, владельцы бренда в Instagram заявили, что к 2025 году уберут 170 миллионов пластиковых бутылок из океана и крупных свалок. Эта коллекция один из первых шагов бренда к сознательному производству. Поло представлены в четырех цветах: белом, темно-синем, зеленом и голубом.

Скриншот из соцсети

"Каждый день мы узнаем о том, что происходит с глобальным потеплением по всему миру, и наши сотрудники и наши клиенты действительно чувствуют, что пришло время сделать шаг вперед и что-то изменить", – заявил Дэвид Лорен, младший сын основателя компании, занимающий пост директора по инновациям.

Также и в Украине развивается сознательная мода. Недавно дизайнеры создали коллекцию купальников из переработанного пластика.

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

К слову, этой весной также актуальны будут велосипедки. Подробнее о новом тренде смотрите в сюжете:

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