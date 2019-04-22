Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Этичная мода: Ralph Lauren создал поло из пластиковых бутылок

Всемирно известный бренд заботится об экологии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:30
Коллекция поло от Ralph Lauren
Коллекция поло от Ralph Lauren
Фото: instagram.com/ralphlauren

Эко-мода – главный тренд 2019, которому стараются подчиняться ведущие мировые бренды и дизайнеры. Исключением не стал и люксовый американский бренд одежды Ralph Lauren.

В коллаборации с организацией First Мilе, которая помогает компаниям в производстве продуктов из вторсырья, Ralph Laurenвыпустили коллекцию поло, пошитых из особой ткани - для ее изготовления использовался переработанный пластик. На каждую футболку ушло около 12 бутылок.

Женское поло из переработанного пластика
Женское поло из переработанного пластика
Фото: instagram.com/ralphlauren

Мужское поло из переработанного пластика
Мужское поло из переработанного пластика
Фото: instagram.com/ralphlauren

Кроме того, владельцы бренда в Instagram заявили, что к 2025 году уберут 170 миллионов пластиковых бутылок из океана и крупных свалок. Эта коллекция один из первых шагов бренда к сознательному производству. Поло представлены в четырех цветах: белом, темно-синем, зеленом и голубом.

Скриншот из соцсети 

"Каждый день мы узнаем о том, что происходит с глобальным потеплением по всему миру, и наши сотрудники и наши клиенты действительно чувствуют, что пришло время сделать шаг вперед и что-то изменить", – заявил Дэвид Лорен, младший сын основателя компании, занимающий пост директора по инновациям.

Также и в Украине развивается сознательная мода. Недавно дизайнеры создали коллекцию купальников из переработанного пластика.

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

К слову, этой весной также актуальны будут велосипедки. Подробнее о новом тренде смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Базовые вещи: что должно быть в гардеробе каждой модницы Джинсовые платья: все о самой актуальной одежде весны Не вешай ярлыки: в Киеве представили коллекцию футболок с необычными надписями С чем носить женский кардиган: весенний образ для ценителей комфорта  
мода стиль бренд
Реклама

Новости партнеров

«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить
Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»
Лолита впервые прокомментировала свадьбу Александра Цекало
Лолита впервые прокомментировала свадьбу Александра Цекало

Популярные статьи

Сегодня, 12:18Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Сегодня, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям стоит помолчать о планах на будущее, а Львам – отстоять свои интересы

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Весам потребуется помощь, а Козероги заведут полезные знакомства

Вчера, 16:02Психология

Гороскоп на неделю: Стрельцов ждет увлекательное знакомство, а Львам стоит проявить заботу в семье

Вчера, 13:45Fun

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019: открытки и короткие смс

Вчера, 13:43Fun

Картинки с Вербным воскресеньем 2019 и лучшие поздравления

Вчера, 13:40Fun

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе: открытки и картинки

Вчера, 13:36Fun

Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:27Fun

Вербное воскресенье: приметы праздника и как провести этот день

Вчера, 11:04Fun

Поздравления с католической Пасхой 2019: короткие смс и открытки

Вчера, 07:55Fun

Вербное воскресенье 2019: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Вчера, 06:32Fun

Погода на Вербное воскресенье 2019: прогноз и главные приметы

20 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат поддержку от друзей, а Львы окунутся в романтику

20 апреляFun

Вербное воскресенье 2019 года: дата и главные традиции праздника

20 апреляТехно

К Земле приблизился астероид огромных размеров

20 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Раков ожидают перемены в жизни, а Весам стоит уделить время себе

Новости партнеров

Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова
Смертельная болезнь и самоубийство «товарища Сухова» Кузнецова
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком за 10 минут
7 красавиц-дочек, которые могут составить конкуренцию своим мамам
7 красавиц-дочек, которые могут составить конкуренцию своим мамам
Лилия Подкопаева в третий раз станет мамой
Лилия Подкопаева в третий раз станет мамой
Лера Кудрявцева грозит мужу разводом за измену
Лера Кудрявцева грозит мужу разводом за измену
"Я нашла свою половинку": Каменских рассказала о своих отношениях