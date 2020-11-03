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"Это мой любимый персонаж": Екатерина Кухар удивила нарядом на вечере Хэллоуина

Сегодня, 10:53

Прима-балерина примерила на себя образ сестры Рэтчед из шоу Netflix

На вечере Хэллоуина на "Танцях з зірками-2020" Екатерина Кухар удивила своим костюмом. Прима-балерина выбрала образ хладнокровной медсестры из популярного сериала Netflix.

Темой 10 эфира танцевального шоу стал Хэллоуин, во время которого и члены жюри, и все пары на паркете на время перевоплотились в ярких персонажей и воссоздали очень атмосферный праздник. Больше всех удивила Екатерина Кухар, которая была в образе сестры Рэтчед из одноименного сериала Райана Мерфи.

Екатерина Кухар к Хэллоуину подготовилась основательно. Внешний облик примы-балерины всегда элегантен и безупречен, но в образе медсестры Рэтчед она была великолепна как никогда.

Екатерина Кухар
Екатерина Кухар
Фото: Ростислав Рипка

На ней – миди платье изумрудного цвета, в стиле 40-х годов. Аккуратная прическа идентична той, которую носит героиня Сары Полсон. Фатальный образ завершил знаковый аксессуар – головной убор медсестры.

Екатерина Кухар в образе сестры Рэтчед
Екатерина Кухар в образе сестры Рэтчед
Фото: Ростислав Рипка

Перевоплощение – стихия Екатерины, она всегда с интересом примеряет на себя образы разных героинь и прекрасно передает их характер, доставляя своей игрой удовольствие зрителям.

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Ведущим прямого эфира Кухар призналась, что Рэтчед является ее любимым персонажем. И это не удивительно. Ведь вы тоже видите сходство этих двух сильных и бесстрашных женщин?

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