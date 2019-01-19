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Это успех: Наоми Кэмпбелл надела джинсы украинского дизайнера

Звезда мировых подиумов предпочла одежду нашей соотечественницы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:38
Наоми Кэмпбелл Фото: Getty
Наоми Кэмпбелл
Фото: Getty

Британская модель Наоми Кэмпбелл, на днях впечатлившая всех гостей мужской Недели моды в Париже новым имиджем, появилась на публике в одежде украинского дизайнера.

Представители мирового шоу-бизнеса уже давно оценили по достоинству творения рук наших мастеров, и регулярно появляются на публике в одежде Ксении Шнайдер или знаменитых головных уборах Руслана Багинского. А вот Черная пантера, как называют Наоми, предпочла голубые объемные джинсы бренда LL by Litkovskaya.

Наоми Кэмпбелл в джинсах LL by Litkovskaya. Фото: Getty

В них, а также широкой полосатой рубашке и черном длинном пальто звезда подиумов была замечена несколько дней назад на улицах французской столицы. Дополняли ее образ черные ботинки и большая сумка. А глаза Кэмпбелл как обычно скрывали темные очки.

Напомним, не так давно Наоми Кэмпбелл снялась в новой рекламной кампании бренда Burberry вместе со матерью. А на свадьбу принцессы Евгении надела серебристо-черное платье от Ralph & Russo с перьями, идеально подчеркивающее фигуру. Дополнили образ модели болеро и невероятной красоты шляпка в тон.  

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Источник: Сегодня
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