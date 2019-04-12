Fashion-урок: Мелания Трамп в кашемировом пальто лилового цвета
Мастер-класс по созданию делового образа от первой леди США
Жена американского президента Мелания Трамп славится отменным чувством стиля во всем мире, многие модницы даже подражают ее манере одеваться. Так что очередное ее появление в новом образе сопоставимо с fashion-уроком.
Если вы еще не определились с цветом пальто, возможно, стильный пример Мелании вам поможет сделать выбор. Для официальной встречи с президентом Южной Кореи Мун Джэин и его супругой Ким Джонсук первая леди США выбрала лиловый наряд.
На крыльце Белого дома с мировыми лидерами госпожа Мелания позирует в идеальном образе – двубортном пальто из кашемира с черным поясом на талии. Из-под верхней одежды с трудом, но можно разглядеть классическую юбку черного цвета. Деловой look жена Дональда Трампа завершила любимыми туфлями-лодочками от Christian Louboutin.
Напомним, ранее папарацци запечатлели Меланию на вертолетной лужайке возле Белого дома в розовом приталенном пиджаке-пальто с черными пуговицами, темных облегающих джинсах и простой футболке.
А также во время визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.
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