Fashion-урок: Мелания Трамп в кашемировом пальто лилового цвета

Мастер-класс по созданию делового образа от первой леди США

Мелания Трамп Фото: AFP

Жена американского президента Мелания Трамп славится отменным чувством стиля во всем мире, многие модницы даже подражают ее манере одеваться. Так что очередное ее появление в новом образе сопоставимо с fashion-уроком.

Если вы еще не определились с цветом пальто, возможно, стильный пример Мелании вам поможет сделать выбор. Для официальной встречи с президентом Южной Кореи Мун Джэин и его супругой Ким Джонсук первая леди США выбрала лиловый наряд.

Мелания Трамп в деловом образе – двубортном пальто лилового цвета Фото: AFP

На крыльце Белого дома с мировыми лидерами госпожа Мелания позирует в идеальном образе – двубортном пальто из кашемира с черным поясом на талии. Из-под верхней одежды с трудом, но можно разглядеть классическую юбку черного цвета. Деловой look жена Дональда Трампа завершила любимыми туфлями-лодочками от Christian Louboutin.

Напомним, ранее папарацци запечатлели Меланию на вертолетной лужайке возле Белого дома в розовом приталенном пиджаке-пальто с черными пуговицами, темных облегающих джинсах и простой футболке.

А также во время визита в Аргентину Мелания Трамп умудрилась сменить пять нарядов за один день.

Также смотрите в нашем сюжете, как Мелания Трамп насолила модным экспертам:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram