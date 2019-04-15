Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Феерическое появление Тина Кароль в ярко-желтом платье: видео

Певица затмила своей красотой в прямом эфире

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:36
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль безусловно является одной из самых стильных звезд украинского шоу-бизнеса. Каждый ее сценический образ продуман до мелочей: от стильных украшений до идеальной прически.

Читайте также
Тина Кароль на гала-ужине восхитила бархатным платьем с кружевами: фото

Так, во время прямого эфира шоу "Голос країни 9", который прошел 14 апреля, артистка появилась в изумительном платье насыщенного желтого цвета с провокационным декольте и высоким разрезом на ноге. Также верх наряда был украшен черно-белыми полосками, которые подчеркивали идеальный изгиб плеч Тины. 

Сине-желтый тандем Тины Кароль и Кати Осадчей
Сине-желтый тандем Тины Кароль и Кати Осадчей
Фото: instagram.com/kosadcha

В ушах звездного тренера сверкали облюбованные ею серьги с огромным жемчугом, которые мы уже видели на Тине во время гала-ужина в Киеве. Волосы поп-дивы были гладко зачесаны и украшены серебристыми заколками. А из обуви украинская икона стиля предпочла еще один любимый элемент ее гардероба – серебристые босоножки на высоком каблуке, в которых Тина Кароль часто выходит на публику.

INSTAGRAM (@tinakarol_fantina)

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV. Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.  

Также смотрите видео о том, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Дива шоу-бизнеса: Тина Кароль произвела фурор в полупрозрачном платье Богемный шик: Тина Кароль в облегающем розовом платье пленила красотой Желтый ей к лицу: Тина Кароль в боди подчеркнула пышный бюст В облегающем платье и на высоких каблуках: Тина Кароль заворожила стильным образом
Тина Кароль платье мода стиль
Реклама

Новости партнеров

7 русских красавиц, которые покорили инстаграм
7 русских красавиц, которые покорили инстаграм
Донька Кравець із Квартал 95 захопила своєю красою: копія мами
Донька Кравець із Квартал 95 захопила своєю красою: копія мами
Кирилл Сафонов попался на измене
Кирилл Сафонов попался на измене
Парализованная Элина Быстрицкая хранила много тайн
Парализованная Элина Быстрицкая хранила много тайн

Популярные статьи

Сегодня, 00:35Афиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

Вчера, 12:39Техно

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

Вчера, 10:16Шоу-бизнес

Звезда "Орла и Решки" поделилась откровенными подробностями личной жизни

Вчера, 07:23Психология

Гороскоп на неделю: Рыбам будет сопутствовать успех, а Львам пока не стоит менять работу

13 апреляШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и все подробности шестого выпуска

13 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Стрельцам следует быть максимально осторожным, а Овнов ждут приключения

12 апреляFun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

12 апреляТехно

NVIDIA оживила видеокарты фантастической технологией

12 апреляШоу-бизнес

ТОП-10 завидных невест украинского шоу-бизнеса

12 апреляFun

12 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

12 апреляFun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

12 апреляТехно

На Луне разбился космический корабль

12 апреляТехно

Чудовищный размер: Sony представила гигантский 16K телевизор

12 апреляСтиль

Отголоски прошлого: 5 главных антитрендов весны 2019

12 апреляFun

Туристка нашла "гениальный способ" не платить за багаж в самолете

Новости партнеров

Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Трагедии в жизни Юлии Началовой
Трагедии в жизни Юлии Началовой
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Развод Собчак с Виторганом: названа причина
Развод Собчак с Виторганом: названа причина
Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры
Дочь Юлии Началовой будет судиться из-за квартиры
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
Жена Малкина:
Жена Малкина: "У мужа очень уютный XL". Фото