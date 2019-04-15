Феерическое появление Тина Кароль в ярко-желтом платье: видео

Певица затмила своей красотой в прямом эфире

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Певица Тина Кароль безусловно является одной из самых стильных звезд украинского шоу-бизнеса. Каждый ее сценический образ продуман до мелочей: от стильных украшений до идеальной прически.

Так, во время прямого эфира шоу "Голос країни 9", который прошел 14 апреля, артистка появилась в изумительном платье насыщенного желтого цвета с провокационным декольте и высоким разрезом на ноге. Также верх наряда был украшен черно-белыми полосками, которые подчеркивали идеальный изгиб плеч Тины.

Сине-желтый тандем Тины Кароль и Кати Осадчей Фото: instagram.com/kosadcha

В ушах звездного тренера сверкали облюбованные ею серьги с огромным жемчугом, которые мы уже видели на Тине во время гала-ужина в Киеве. Волосы поп-дивы были гладко зачесаны и украшены серебристыми заколками. А из обуви украинская икона стиля предпочла еще один любимый элемент ее гардероба – серебристые босоножки на высоком каблуке, в которых Тина Кароль часто выходит на публику.

14 Апр 2019 в 12:14 PDT INSTAGRAM (@tinakarol_fantina)

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV. Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.

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