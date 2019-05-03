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Феномен "нового типа": почему мужчины ухаживают за своей внешностью

Мода на мужские средства по уходу появилась еще в конце прошлого века

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:17

Пилинг, коррекция бровей и маникюр – сейчас к таким процедурам все чаще прибегают мужчины. Представители сильного пола, которых называют "метросексуалами", тратят на уход за собой много времени и денег. Зачем это им и что означает такая тенденция – узнавал Георгий Маринов.

Увлажняющая маска утром и очищающая – на ночь. И так каждый день. Роман Козаченко – актер, поэтому ухоженное лицо для него – профессиональное требование. На косметику и салонные процедуры в месяц тратит около трех тысяч гривен.

"Маски я делаю фактически каждый день! Для того, чтобы подпитывать кожу. Чистка лица, пилинг – у косметолога. Далее это естественно коррекция бороды и прическа. Маникюр, тоже раз в две недели", – рассказывает о своем уходе за внешностью Роман Козаченко. 

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Девушка Романа, Наталья живет с ним вместе больше года и до сих пор не может привыкнуть к его привычкам.

"Ты опаздываешь в гости, потому что твой парень долго делает прическу. Ну это невозможно! Полтора часа выщипывает себя бровки. Едешь отдыхать и я собираю свою косметику в маленький чемоданчик, а он вот в такой большой", – признается его девушка Наталья Флер .

Мода на мужские средства по уходу появилась еще в конце прошлого века.

"Появился первый крем в продаже и это было большое вау. Изначально производство косметики мужской линии это был маркетинговый ход, где была просто выделена линейка увлажняющих кремов", – говорит маркетолог Ольга Метельская.

Сейчас средства по уходу для мужчин – это треть доходов мировых производителей косметики. Сексолог Сергей Нижельський говорит, то украинские мужчины начали следить за собой говорит об амбициозность и стремление к успеху.

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"Когда ты хочешь достичь чего-то действительно важного, то тебя конечно же стоит обратите внимание на то, как ты выглядишь", – советует Сергей Нижельський, сексолог. 

Украинские мужчины прибегают и к пластическим операциям и разглаживание морщин. Но те, предпочитают об этом публично не говорить.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие пластические операции чаще всего делают украинки. "Сегодня" также писали, модно ли сейчас быть похожей на Анджелину Джоли.

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