Фланелевые рубашки, вязаные жилеты и клеш: fashion чек-лист на осень

Эти вещи обязательно стоит приобрести в новом сезоне

Совсем не обязательно полностью обновлять гардероб, чтобы быть в тренде этой осенью. Мы составили список из пяти актуальных вещей, которые наверняка есть почти у каждой модницы, либо же их не сложно достать.

Как это всегда бывает, свежие тенденции в моде навеяны хорошо забытым старым. Не исключением стал и сезон 2020. На показах мировых брендов можно увидеть вязаную одежду, аксессуары в стиле 60-х, брюки клеш и бахрому. Что касается обуви, то здесь и острый носок, и толстый каблук, и лаковая кожа.

Что же станет изюминкой осеннего гардероба 2020?

Фланелевые рубашки

Оверсайз рубашки в клетку в своей универсальности могут сравниться с джинсами. Эта вещь легко комбинируется с casual или романтичным стилем, брюками и платьями. Цветовая гамма может быть теплой, а лучше, если рубашка будет двухцветной.

Главные fashion-тренды осени 2020

Фото: Pinterest

Вязаные жилеты

Да-да, те самые жилеты из маминой молодости стали настоящим must-have в 2020 году. Прелесть этого тренда в том, что вовсе не обязательно покупать брендовый жилет. Достаточно просто порыться в старом шкафу, или же самой связать изделие.

С чем носить вязаную жилетку

Фото: Pinterest

Штаны клеш

Мы уже писали, что штаны клеш возвращаются в моду. Впрочем, это было заметно уже минувшим летом на streetstyle-фото из Копенгагена и на показах Versace, Chloé и Dior.

Обязательно стоит обзавестись парой расклешенных джинс или палаццо. Тем более, что и те и другие хорошо подходят к большинству повседневных и деловых луков.

Главные тренды осени 2020

Фото: Pinterest

Трикотаж

Теплые и уютные кардиганы, костюмы с топами и штанами, юбки и платья миди длины – все эти вещи, выполненные из трикотажа, будут на пике популярности.

Вязаные пуловеры, ничем ни хуже, чем у Victoria Beckham или Max Mara, точно есть в вашем гардеробе, а винтажные модели кофт можно найти в секонд-хенде.

Актуальным и выгодным цветовым решением будет однотонность образа. Но не стоит избегать орнаментов и этнических мотивов.

Главные тренды осени 2020

Фото: Pinterest

Бахрома

Бахрома в этом году – главный элемент декора на обуви, сумке, платье или куртке-косухе. Составляя образ с бахромой, важно не переборщить с другими элементами. Лучше всего, если ваш аутфит будет минималистичный, тогда бахрома станет удачным акцентом.

Главные тренды осени 2020

Фото: Pinterest

Этой осень также в моде накидки и клетчатые кейпы, объемные сумки и маскулинные двубортные пиджаки. Последние, кстати, можно носить как платье, подчеркнув талию ремнем.

Ранее мы рассказывали о самых модных аксессуарах этого года.

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