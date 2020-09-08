Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Фланелевые рубашки, вязаные жилеты и клеш: fashion чек-лист на осень

Сегодня, 15:45

Эти вещи обязательно стоит приобрести в новом сезоне

Совсем не обязательно полностью обновлять гардероб, чтобы быть в тренде этой осенью. Мы составили список из пяти актуальных вещей, которые наверняка есть почти у каждой модницы, либо же их не сложно достать.

Как это всегда бывает, свежие тенденции в моде навеяны хорошо забытым старым. Не исключением стал и сезон 2020. На показах мировых брендов можно увидеть вязаную одежду, аксессуары в стиле 60-х, брюки клеш и бахрому. Что касается обуви, то здесь и острый носок, и толстый каблук, и лаковая кожа.

Что же станет изюминкой осеннего гардероба 2020?

Фланелевые рубашки

Оверсайз рубашки в клетку в своей универсальности могут сравниться с джинсами. Эта вещь легко комбинируется с casual или романтичным стилем, брюками и платьями. Цветовая гамма может быть теплой, а лучше, если рубашка будет двухцветной.

Главные fashion-тренды осени 2020
Фото: Pinterest

Вязаные жилеты

Да-да, те самые жилеты из маминой молодости стали настоящим must-have в 2020 году. Прелесть этого тренда в том, что вовсе не обязательно покупать брендовый жилет. Достаточно просто порыться в старом шкафу, или же самой связать изделие.

С чем носить вязаную жилетку
Фото: Pinterest

Штаны клеш

Мы уже писали, что штаны клеш возвращаются в моду. Впрочем, это было заметно уже минувшим летом на streetstyle-фото из Копенгагена и на показах Versace, Chloé и Dior.

Читайте также:
Что такое апсайклинг: модный эксперт рассказала о тренде 2020 года

Обязательно стоит обзавестись парой расклешенных джинс или палаццо. Тем более, что и те и другие хорошо подходят к большинству повседневных и деловых луков.

Главные тренды осени 2020
Фото: Pinterest

Трикотаж

Теплые и уютные кардиганы, костюмы с топами и штанами, юбки и платья миди длины – все эти вещи, выполненные из трикотажа, будут на пике популярности.

Читайте также:
Выбираем колготки на осень: главные правила и советы эксперта

Вязаные пуловеры, ничем ни хуже, чем у Victoria Beckham или Max Mara, точно есть в вашем гардеробе, а винтажные модели кофт можно найти в секонд-хенде.

Актуальным и выгодным цветовым решением будет однотонность образа. Но не стоит избегать орнаментов и этнических мотивов.

Главные тренды осени 2020
Фото: Pinterest

Бахрома

Бахрома в этом году – главный элемент декора на обуви, сумке, платье или куртке-косухе. Составляя образ с бахромой, важно не переборщить с другими элементами. Лучше всего, если ваш аутфит будет минималистичный, тогда бахрома станет удачным акцентом.

Главные тренды осени 2020
Фото: Pinterest

Этой осень также в моде накидки и клетчатые кейпы, объемные сумки и маскулинные двубортные пиджаки. Последние, кстати, можно носить как платье, подчеркнув талию ремнем.

Ранее мы рассказывали о самых модных аксессуарах этого года.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Nike выпустила дебютную коллекцию спортивной одежды для беременных Главный тренд года: как стилизовать защитную маску с помощью цепи Стильные пальто этой осени: новинки и полюбившиеся нам тренды
одежда тренды тренды 2020
Реклама

Новости партнеров

Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Русская Кардашьян дерзко пошалила на улице
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Фитнес-модель Лекси Кай в экстра-мини повертелась перед жеребцами
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Завораживающее фото невесты Роналду. Вы точно не отведете взгляд
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами
Никитюк забыла про стыд и сверкнула безупречными формами

Популярные статьи

Сегодня, 11:41Шоу-бизнес

Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП

Сегодня, 08:18Events

Международный день грамотности-2020: лучшие картинки, поздравления и стихи

Сегодня, 05:50Психология

Гороскоп на сегодня 8 сентября: Стрельцы будут слишком импульсивны, а Козерогов ждет новое знакомство

Сегодня, 05:05Events

8 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 16:51Шоу-бизнес

Известный украинский певец заразился коронавирусом

Вчера, 13:35Fun

"Кот-собственник" прославился благодаря безграничной любви к хозяину: милые фото

Вчера, 12:24Шоу-бизнес

Лилия Ребрик откровенно рассказала о скандалах с мужем

Вчера, 10:25Food

Без лактозы: плюсы и минусы растительного молока

Вчера, 09:08Fun

Женщина узнала о беременности во время родов: "Не было ни одного признака"

Вчера, 08:30Техно

Раскрыта неприятная особенность iPhone 12

Вчера, 05:05Events

7 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня 7 сентября: у Весов и Скорпионов будет хороший день

Вчера, 00:35Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" во втором эфире

6 сентябряEvents

Гороскоп на завтра 7 сентября 2020 года: кто из знаков зодиака может рассчитывать на карьерный рост

6 сентябряПсихология

Гороскоп на неделю 6-12 сентября: все знаки зодиака

6 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 6 сентября: Водолею нужно быть готовым к любым ситуациям, а Рыбам – держать себя в руках

Новости партнеров

"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
"Холостячка" Мишина показала наслаждение в огромном декольте
Михайлу Єфремову винесли вирок у справі по смертельній ДТП
Михайлу Єфремову винесли вирок у справі по смертельній ДТП
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Ким Кардашьян в одном белье заставила любоваться своими формами
Звезда «Сватов» и «Квартала» показала роды на видео
Звезда «Сватов» и «Квартала» показала роды на видео
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020
Скажите джинсам «до свидания». Определены самые модные брюки 2020
Корейская Кардашьян показала себя в горячем ракурсе
Корейская Кардашьян показала себя в горячем ракурсе
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой
Галкин ответил на вопрос о возможном разводе с Пугачевой
Светлана Ходченкова поразила смелыми позами в новой фотосессии
Светлана Ходченкова поразила смелыми позами в новой фотосессии

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять