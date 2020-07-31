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Футболки для женщин и мужчин

Сегодня, 11:31

Футболка – удобная и универсальная одежда на все случаи жизни

Футболка – это удобная летняя одежда, которую носят как мужчины, так и женщины в жаркую пору года. Кроме того футболки могут надеваться в любой сезон под верхнюю одежду, а также быть частью пижамы. Также футболка отлично подойдет к любому поводу, от работы до праздника. Сочетание с любыми другими типами одежды, а также универсальность делают футболку одним из самых часто используемых предметов гардероба в мире, как среди мужчин, так и среди женщин.

Женские футболки

Наш интернет-магазин предлагает вашему вниманию женские футболки и майки на любой вкус.

Вы можете подобрать строгую, спортивную или свободную женскую футболку в любом цвете, а также футболку с принтом. Подберите цвет футболки к шортам, джинсам или брюкам и создайте свой неповторимый стиль. Возьмите яркую футболку, если хотите поднять настроение себе и окружающим, а также внести нотку свежести в свой гардероб. Надевайте футболку с принтом для каждодневного выхода.

Для женских футболок очень важен крой декольте. Круглый вырез декольте подчеркнет вашу женственность, приоткроет ключицы, он будет идеальным для вас, если вы обладаете широкими бедрами и узкой талией. V-образный крой декольте сделает визуально длиннее и утонченние вашу шею, а также поможет скрыть широкие плечи. Футболки с таким вырезом декольте подойдут вам, если вы обладаете большой грудью и хотите подчеркнуть это ваше достоинство.

По фасону вы можете подобрать самые разнообразные модели. Например, по длине рукава на нашем сайте доступны модели с короткими, длинными рукавами, без рукавов, на бретелях и три четверти. По типу кроя можно выбрать свободную футболку, в обтяжку или вариант оверсайз. Есть в наличии и модели с длинной спиной или ассиметричные, которые помогут скрыть широкие бедра.

На страницах нашего интернет-каталога вы найдете широкий ассортимент женских футболок и маек, которые будут кстати практически в любой жизненной ситуации.

Мужские футболки

Футболки и поло мужские на нашем сайте вы сможете выбрать среди большого ассортимента.

В первую очередь при выборе любой одежды, в том числе и футболки, стоит обратить внимание на материал изготовления. Хлопок и трикотаж – это отличный выбор для каждодневной одежды, благодаря этим материалам вам будет обеспечен комфорт, одежда будет более износостойкой, а цвета сохранятся долгое время.

Если вам сложно подобрать футболку своего размера, обратитесь к таблице размеров на странице товара и подберите размер по самому широкому месту вашей фигуры. Таким образом вы сможете избежать сборок и заужения в плечах.

Выбирайте рубашку поло, если хотите подчеркнуть свой элегантный стиль. Поло подойдут практически под любой стиль, от повседневного до праздничного.

Для повседневного и спортивного использования подойдут футболки с принтами и рисунками. Яркие цвета подходят для ежедневного стиля, более сдержанные – для встреч и официальных мероприятий.

Форма выреза тоже играет большую роль. V-образный вырез визуально удлиняет шею. Футболки с таким вырезом отлично подойдут к спортивным и элегантным пиджакам. Вы можете надеть футболку с таким вырезом на банкет или другое мероприятие. Футболки с круглым вырезом подойдут под свитер, а также для мужчин, которые хотят визуально расширить свой торс.

На нашем сайте вы легко подберете футболку на свою фигуру. Худым лучше всего надевать однотонную футболку в паре с темными брюками. Обладателям узких плечей и широких бедер подойдут футболки с принтами и рисунками.

На сайте ANSWEAR.ua вы найдете мужскую футболку, майку или рубашку поло для любого повода, которую можно надеть в комплекте с пиджаком, свитером, брюками или шортами.

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