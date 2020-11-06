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Гарри Стайлс и Билли Айлиш снялись в мини-сериале Gucci

Сегодня, 10:49

Несколько серий фильма покажут с 16 по 22 ноября во время фестиваля диджитал-моды и кино GucciFest

Модный дом Gucci объявил о сотрудничестве с культовым режиссером Гасом Ван Сентом. Вместе с креативным директором Алессандро Микеле он снял мини-сериал о новой коллекции итальянского бренда. Серия фильмов получила название "Ouverture of Something That Never Ended" ("Увертюра к тому, что никогда не кончалось").

В сериале снялись Гарри Стайлс и Билли Айлиш. Картину покажут на фестивале диджитал-моды и кино GucciFest 16-22 ноября, пишет Variety.

Гарри Стайлс/Билли Айлиш
Гарри Стайлс/Билли Айлиш
Фото: Gucci, instagram.com/billieeilish

Съемки фильма для Gucci проходили в Риме. В них принимала участие актриса Сильвия Калдерони, которая стала главной героиней проекта.

Кроме Стайлса и Айлиш зрители увидят писателя Поля Б. Пресьядо, певицу Флоренс Уэлч, художника Дариуса Хонсари и других селебритис, которые продемонстрируют новую одежду от Gucci.

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Следить за фестивалем с 16 по 22 ноября можно будет в YouTube-канале Gucci или на сайте.

Напомним, что ранее Игги Поп, Tyler, The Creator и A$AP Rocky снялись в новом кампейне Gucci.

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