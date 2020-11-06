Гарри Стайлс и Билли Айлиш снялись в мини-сериале Gucci
Несколько серий фильма покажут с 16 по 22 ноября во время фестиваля диджитал-моды и кино GucciFest
Модный дом Gucci объявил о сотрудничестве с культовым режиссером Гасом Ван Сентом. Вместе с креативным директором Алессандро Микеле он снял мини-сериал о новой коллекции итальянского бренда. Серия фильмов получила название "Ouverture of Something That Never Ended" ("Увертюра к тому, что никогда не кончалось").
В сериале снялись Гарри Стайлс и Билли Айлиш. Картину покажут на фестивале диджитал-моды и кино GucciFest 16-22 ноября, пишет Variety.
Съемки фильма для Gucci проходили в Риме. В них принимала участие актриса Сильвия Калдерони, которая стала главной героиней проекта.
Кроме Стайлса и Айлиш зрители увидят писателя Поля Б. Пресьядо, певицу Флоренс Уэлч, художника Дариуса Хонсари и других селебритис, которые продемонстрируют новую одежду от Gucci.
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Следить за фестивалем с 16 по 22 ноября можно будет в YouTube-канале Gucci или на сайте.
Напомним, что ранее Игги Поп, Tyler, The Creator и A$AP Rocky снялись в новом кампейне Gucci.
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