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Гламурная богиня: королевский образ Сары Джессики Паркер на красной дорожке

Блистательный выход актрисы на красную дорожку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:42
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Фото: AFP

Главная героиня культового сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер посетила церемонию награждения GLAAD Media Awards. На светском мероприятии актриса блистала в роскошном платье от ливанского модельера Elie Saab.

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Изделие с принтом в духе карточной королевы из "Алисы в стране чудес" выглядело помпезно – пышная юбка в пол и объемные рукава-фонарики в три четверти. Сара Джессика Паркер умеет удивлять! Но не само платье стало главным атрибутом звездного аутфита, а огромный декоративный цветок в волосах, который повторял цветовую гамму наряда. 

Сара Джессика Паркер в платье ливанского модельера Elie Saab
Сара Джессика Паркер в платье ливанского модельера Elie Saab
Фото: AFP

Также 54-летняя красотка продолжила сине-голубую линию оттенков в своем макияже, накрасив глаза бирюзовыми тенями. Необычными были и украшения – длинные черные бусы и массивное кольцо на среднем пальце. Сара Джессика Паркер выглядела эффектно и однозначно стала изюминкой гала-вечера. 

Напомним, ранее на показ новой коллекции нижнего белья бренда Intimissimi в Вероне Сара Джессика Паркер пришла в ажурном топе бренда, который сочетала с роскошной атласной юбкой и белыми босоножками.

А на красную дорожку 44-го Фестиваля американского кино в Довиле надела платье с глубоким декольте от бренда Roland Mouret, усыпанное пайетками. 

В марте этого года культовая актриса отпраздновала свой 54 день рождения. Детали в нашем сюжете:

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