С собакой в руках: гламурная Пэрис Хилтон в нелепом комбинезоне появилась на публике

Светская львица удивила нелепым образом

Светская львица Пэрис Хилтон Фото: AFP

Известная светская львица Пэрис Хилтон, которая отменила свадьбу с Крисом Зилкой, посетила показ бренда Christian Cowan x The Powerpuff Girls, который прошел в Лос-Анджелесе.

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38-летняя знаменитость для выхода в свет выбрала неординарный комбинезона с принтом в виде звезд. Глубокое декольте звезды прикрывала крупная черная сетка, а на руке красовалась забавная желтая сумка, которая напоминала лицо мультяшной девочки.

Пэрис Хилтон с любимой собакой Фото: AFP

Пэрис Хилтон позировала перед папарацци не одна, а с маленьким другом - собакой чихуахуа. Прическа светской львицы напоминала детскую – два высоких хвоста с накрученными локонами у виска. Неординарный и в тоже время нелепый образ голливудской знаменитости дополнял насыщенный макияж глаз с крупными стрелками.

Также в этот вечер самая знаменитая тусовщица на подиуме продемонстрировала яркое черно-розовое платье с пышной юбкой и латексными лосинами.

Пэрис Хилтон на модном показе Фото: AFP

Напомним, Пэрис Хилтон разорвала помолвку после двух лет отношений. Жених не дал себя обидеть и потребовал вернуть помолвочное кольцо, стоимостью два миллиона долларов. Однако Пэрис заявила, что не вернет кольцо ни Крису, ни ювелирному дизайнеру, который его сделал.

После внезапного разрыва со своим женихом Крисом Зилкой, Пэрис не спешит расстраиваться. Американская звезда вовсю планирует будущее материнство.

К слову, украинский дизайнер Сергей Ермаков после длительной паузы показал свою коллекцию. Детали показа в нашем сюжете:

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