Главные тренды окрашивания волос в 2019 году – советы и мнение эксперта
Стилисты отдают предпочтение максимальной естественности
Палитра модных цветов волос в этом сезоне очень разнообразна. Блондинки, брюнетки, шатенки и рыжеволосые могут смело экспериментировать с оттенками. А вот краситься в серый и желтый цвета мастер не советует, ведь они уже не в моде.
"В тренде на 2019 год максимальная естественность. Отдается, конечно, дань коралловому цвету, ярким цветам, но в процентном соотношении 70% все равно – это натуральность", – уверяет Рувим Просенюк, стилист-колорист. Если выбираете светлые краски, эксперт советует сделать постепенный переход от естественного цвета. Если вы решили изменить образ, стилисты советуют определить форму лица и тип внешности. Это поможет выбрать прическу, которая подойдет вам больше всего.
Круг, квадрат, ромб, треугольник, перевернутый треугольник и прямоугольник – такие формы лица выделяют стилисты. Идеальной считают овал. Поэтому парикмахеры советуют подбирать прическу, которая визуально создавала такую форму.
Для повседневной укладки стилист советует распустить волосы или сделать эффект прически на "второй день". А если собираетесь на праздник или светскую вечеринку, образ можно дополнить легкие волны или плетением.
Напомним, мы писали об интересном способе укладки волос – брашинге. Ранее мы рассказывали о главных правилах красивой укладки.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram