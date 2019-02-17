Главные тренды окрашивания волос в 2019 году – советы и мнение эксперта

Стилисты отдают предпочтение максимальной естественности

Тренды окрашивания волос 2019. Фото: pixabay

Палитра модных цветов волос в этом сезоне очень разнообразна. Блондинки, брюнетки, шатенки и рыжеволосые могут смело экспериментировать с оттенками. А вот краситься в серый и желтый цвета мастер не советует, ведь они уже не в моде.

"В тренде на 2019 год максимальная естественность. Отдается, конечно, дань коралловому цвету, ярким цветам, но в процентном соотношении 70% все равно – это натуральность", – уверяет Рувим Просенюк, стилист-колорист. Если выбираете светлые краски, эксперт советует сделать постепенный переход от естественного цвета. Если вы решили изменить образ, стилисты советуют определить форму лица и тип внешности. Это поможет выбрать прическу, которая подойдет вам больше всего.

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Круг, квадрат, ромб, треугольник, перевернутый треугольник и прямоугольник – такие формы лица выделяют стилисты. Идеальной считают овал. Поэтому парикмахеры советуют подбирать прическу, которая визуально создавала такую ​​форму.

Для повседневной укладки стилист советует распустить волосы или сделать эффект прически на "второй день". А если собираетесь на праздник или светскую вечеринку, образ можно дополнить легкие волны или плетением.

Напомним, мы писали об интересном способе укладки волос – брашинге. Ранее мы рассказывали о главных правилах красивой укладки.

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