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Главные тренды весны 2019: возвращение 80-х и нюдовые оттенки

В моде все, что не сковывает движение и позволяет чувствовать себя свободно и легко

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:14
Главные тренды весны 2019 Фото: Getty
Главные тренды весны 2019
Фото: Getty

Весна уже не за горами, а тем временем в моду возвращаются 80-е. Легкие жакеты и горчично-бежевые оттенки – это то, о чем нужно помнить, собираясь на шопинг. Грядущая весна обещает вернуть нам юбки плиссе, джинсовые рубашки и платья свободного кроя, говорит стилист Екатерина Глибченко.

"В этом сезоне будет очень модно одеться в бежевый практически с ног до головы. Это могут быть рубашки, мини-юбки – что угодно. Только есть одно условие – длина мини должна достигать колена", – отмечает Екатерина.

Актуальными также остаются горох и клетка. Ткани при этом должны быть легкими и не плотно прилегать к телу. Не выходит из моды и практичная обувь – от квадратных устойчивых каблуков до любимых многими кед.

В то же время стилисты отмечают, что из моды выходят рубашки с закругленными воротниками, юбки из фатина и приталенные платья. Также стоит забыть о мелких цветочных принтах. А в брюках стоит отказаться от скини, рванных и потертых джинсов.

Главное, помнить, что для обновления гардероба вовсе не нужно тратить все деньги мира. Достаточно уже к имеющимся вещам добавить, например, новый удлиненный жилет или нюдовый пиджак. Если же вы не являетесь приверженцем делового стиля – купите новое платье или кардиган с рукавами-фонариками.

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Источник: Сегодня
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