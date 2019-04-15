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Главный хит весны: женские туфли с ремешком

Туфли с ремешком на щиколотке подчеркнут изящность ног

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:27
Выбираем туфли с ремешком на щиколотке - свежие тенденции
Выбираем туфли с ремешком на щиколотке - свежие тенденции
Фото: Pinterest

С каждым годом модными становятся все более комфортные элементы одежды и аксессуаров. Так, новый тренд весны и лета 2019 года, туфли с ремешком на щиколотке, обеспечивают устойчивость ногам, что особенно актуально, когда вы любите обувь на высоком каблуке.

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Сегодня.Lifеstyle сделали подборку крутых вариантов туфлей с ремешком на щиколотке. Такая обувь подходит для офисных работников и гармонично смотрится со строгими костюмами или элегантными платьями. Толстый устойчивый каблук обеспечит чувство комфорта на весь день. Кстати, туфли с ремешками – альтернатива классическим лодочкам, которые не совсем удобны в носке.

Голубые балетки с полосками и ремешком
Фото: Pinterest
Золотистые босоножки на квадратном каблуке с двумя ремешками
Фото: Pinterest
Бежевые босоножки с необычным ремешком
Фото: Pinterest
Лаковые туфли на устойчивом каблуке
Фото: Pinterest
Изумрудные туфли из бархата с двойным ремешком на ноге
Фото: Pinterest
Золотистые босоножки на квадратном каблуке с ремешком
Фото: Pinterest
Бархатные туфли на деревянном каблуке: романтический стиль
Фото: Pinterest
Леопардовые босоножке на шпильке с ремешком
Фото: Pinterest
Туфли в цветочный принт на широком каблуке
Фото: Pinterest
Классические черные туфли с ремешком на щиколотке
Фото: Pinterest
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Что касается цвета и материала, тут нет ограничений для фантазии – яркие замшевые или кожаные туфли имеют место быть в вашем гардеробе. Помимо обуви на каблуках, также актуальны и балетки на ремешке. Такой вариант подходит для женщин, которые постоянно чувствуют боль в ногах, а работа или статус обязывают носить классическую обувь. 

Напомним, ранее мы рассказывали о необычной новинке в мире моды – обуви с имитацией грязи и поношенности. Также в нашей статье узнайте о самых популярных кроссовках в этом году. 

Ко всему, в этом сезоне появился еще один новый тренд - туфли-лодочки с острым носком. Более детально о нем в сюжете:

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