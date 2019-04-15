Главный хит весны: женские туфли с ремешком
Туфли с ремешком на щиколотке подчеркнут изящность ног
С каждым годом модными становятся все более комфортные элементы одежды и аксессуаров. Так, новый тренд весны и лета 2019 года, туфли с ремешком на щиколотке, обеспечивают устойчивость ногам, что особенно актуально, когда вы любите обувь на высоком каблуке.
Сегодня.Lifеstyle сделали подборку крутых вариантов туфлей с ремешком на щиколотке. Такая обувь подходит для офисных работников и гармонично смотрится со строгими костюмами или элегантными платьями. Толстый устойчивый каблук обеспечит чувство комфорта на весь день. Кстати, туфли с ремешками – альтернатива классическим лодочкам, которые не совсем удобны в носке.
Что касается цвета и материала, тут нет ограничений для фантазии – яркие замшевые или кожаные туфли имеют место быть в вашем гардеробе. Помимо обуви на каблуках, также актуальны и балетки на ремешке. Такой вариант подходит для женщин, которые постоянно чувствуют боль в ногах, а работа или статус обязывают носить классическую обувь.
Напомним, ранее мы рассказывали о необычной новинке в мире моды – обуви с имитацией грязи и поношенности. Также в нашей статье узнайте о самых популярных кроссовках в этом году.
Ко всему, в этом сезоне появился еще один новый тренд - туфли-лодочки с острым носком. Более детально о нем в сюжете:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram