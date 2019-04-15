Главный хит весны: женские туфли с ремешком

Туфли с ремешком на щиколотке подчеркнут изящность ног

Выбираем туфли с ремешком на щиколотке - свежие тенденции Фото: Pinterest

С каждым годом модными становятся все более комфортные элементы одежды и аксессуаров. Так, новый тренд весны и лета 2019 года, туфли с ремешком на щиколотке, обеспечивают устойчивость ногам, что особенно актуально, когда вы любите обувь на высоком каблуке.

Сегодня.Lifеstyle сделали подборку крутых вариантов туфлей с ремешком на щиколотке. Такая обувь подходит для офисных работников и гармонично смотрится со строгими костюмами или элегантными платьями. Толстый устойчивый каблук обеспечит чувство комфорта на весь день. Кстати, туфли с ремешками – альтернатива классическим лодочкам, которые не совсем удобны в носке.

Голубые балетки с полосками и ремешком Фото: Pinterest Золотистые босоножки на квадратном каблуке с двумя ремешками Фото: Pinterest Бежевые босоножки с необычным ремешком Фото: Pinterest Лаковые туфли на устойчивом каблуке Фото: Pinterest Изумрудные туфли из бархата с двойным ремешком на ноге Фото: Pinterest Золотистые босоножки на квадратном каблуке с ремешком Фото: Pinterest Бархатные туфли на деревянном каблуке: романтический стиль Фото: Pinterest Леопардовые босоножке на шпильке с ремешком Фото: Pinterest Туфли в цветочный принт на широком каблуке Фото: Pinterest Классические черные туфли с ремешком на щиколотке Фото: Pinterest 1/10

Что касается цвета и материала, тут нет ограничений для фантазии – яркие замшевые или кожаные туфли имеют место быть в вашем гардеробе. Помимо обуви на каблуках, также актуальны и балетки на ремешке. Такой вариант подходит для женщин, которые постоянно чувствуют боль в ногах, а работа или статус обязывают носить классическую обувь.

Напомним, ранее мы рассказывали о необычной новинке в мире моды – обуви с имитацией грязи и поношенности. Также в нашей статье узнайте о самых популярных кроссовках в этом году.

Ко всему, в этом сезоне появился еще один новый тренд - туфли-лодочки с острым носком. Более детально о нем в сюжете:

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