Главный тренд года: как стилизовать защитную маску с помощью цепи

Это то, чего нам точно не хватало!

Похоже, защитные маски всем нам придется носить еще некоторое время. Так почему бы не придать этому важному аксессуару стильный вид? Instagram-блогеры задают моду на маски с цепочками, и это, пожалуй, главный fashion-тренд 2020 года.

Раньше цепочки носили на очках, хотя модна на них вернулась в минувшем летнем сезоне. Вдохновившись этим, fashion-инфлюенсеры по всему миру начали украшать свои маски цепочками, тем самым демонстрируя, что маска не только защищает во время пандемии коронавируса, но и становится важным акцентом в любом аутфите.

Как стилизовать защитную маску Фото: instagram.com/bysecondwind

Американский бренд Second Wind запустил в производство такие маски. Они изготавливаются вручную, а цены за одну маску с цепью стартуют от 55 долларов.

Защитная маска с цепью Фото: instagram.com/bysecondwind

Самостоятельно сделать защитную маску с цепью легко. Тем более, каждый из нас во время карантина наверняка научился шить этот защитный аксессуар.

Маска с цепью – главный Instagram-тренд 2020 года Фото: instagram.com/bysecondwind

Вы можете взять готовую маску или создать новую, эксклюзивную. К ней необходимо прикрепить любую понравившуюся цепь нужной длины, которая также может быть декорирована шнурком, лентой, бисером и прочим. Готово! Теперь вы точно будете выделяться из толпы.

Фото: instagram.com/g_chainzzz Фото: Pinterest Фото: Pinterest Фото: Pinterest Фото: Pinterest Фото: Pinterest 1/6

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать тканевую маску без иголки и нитки.

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