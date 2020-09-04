Главный тренд года: как стилизовать защитную маску с помощью цепи
Это то, чего нам точно не хватало!
Похоже, защитные маски всем нам придется носить еще некоторое время. Так почему бы не придать этому важному аксессуару стильный вид? Instagram-блогеры задают моду на маски с цепочками, и это, пожалуй, главный fashion-тренд 2020 года.
Раньше цепочки носили на очках, хотя модна на них вернулась в минувшем летнем сезоне. Вдохновившись этим, fashion-инфлюенсеры по всему миру начали украшать свои маски цепочками, тем самым демонстрируя, что маска не только защищает во время пандемии коронавируса, но и становится важным акцентом в любом аутфите.
Американский бренд Second Wind запустил в производство такие маски. Они изготавливаются вручную, а цены за одну маску с цепью стартуют от 55 долларов.
Самостоятельно сделать защитную маску с цепью легко. Тем более, каждый из нас во время карантина наверняка научился шить этот защитный аксессуар.
Вы можете взять готовую маску или создать новую, эксклюзивную. К ней необходимо прикрепить любую понравившуюся цепь нужной длины, которая также может быть декорирована шнурком, лентой, бисером и прочим. Готово! Теперь вы точно будете выделяться из толпы.
Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать тканевую маску без иголки и нитки.
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