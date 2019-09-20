Главный тренд осени 2019: как выбрать шорты-бермуды

Составляем гардероб на холодную пору года

Программе «Ранок з Україною» Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", модный стилист рассказала о трендовых шортах осени 2019 – как выбрать бермуды и с чем их комбинировать.

Также в видео предлагаем подборку ТОП-7 антитрендов этой осени:

Сначала такие шорты были распространены только среди американских скаутов, а теперь и среди настоящих модников. Бермуды уже выбрали для себя популярные мировые звезды, блогеры, не осталась в стороне и ведущая "Ранку з Україною" Мария Мельник. Ведущая сделала удачное сочетание, но это удается далеко не всем, ведь шорты имеют свои особенности.

"Главная характеристика бермудов – манжеты, особенно советую обратить внимание на то, что они ни в коем случае не должны обтягивать ноги, а наоборот – быть достаточно широкими", – объясняет стилист Ольга Нагорная в программе "Ранок з Україною".

Стилист советует под бермуды не носить обтягивающий верх, потому что из-за длины шорт такая комбинация может визуально добавлять вес. Футболка или майка должны быть обязательно заправленные – таким образом каждая девушка сможет подчеркнуть талию. Но это не та одежда, к которой будет подходить обувь без каблуков.

"Под эти шорты лучше выбирать обувь на каблуке – никаких балеток. Единственное, что можно себе позволить – кроссовки на платформе", – поделилась стилист.

А вот если сочетать эту вещь с рубашкой, необходимо принять во внимание один нюанс.

Шорты-бермуды на осень 2019 Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Рубашку мы ни в коем случае не заправляем в бермуды – это в прошлом! Для того, чтобы подчеркнуть талию лучше воспользоваться поясом. При этом рубашка должна быть достаточно длинной", – рассказала Ольга Нагорная в эфире канала "Украина".

Бермуды хорошо сочетаются и в более классических луках: "Несколько короче, чем по колено и без манжетов – то есть, бермуды более классического кроя. Такой вариант шорт будет прекрасно сочетаться с широким свитером, который лучше подпоясать ремешком. И здесь есть особенность – если это короткий свитер, можно и заправить".

Ну и обычным костюмом с брюками прямого покроя уже никого не удивишь. Лучше выбирать официальные варианты луков с бермудами.

"Бермуды с оверсайз жакетом выглядят просто невероятно! При этом, пиджаки должны быть длинными – не следует выбирать короткие, подстреленные пиджаки – это не актуально, чем дольше, тем лучше, даже если они будут закрывать шорты. Если жакет для вас слишком объемный, то поверх лучше надеть ремень", – рассказала о модных тенденциях осени стилист.

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