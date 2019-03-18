Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Подчеркнула декольте: Тина Кароль в откровенных нарядах от украинского дизайнера

Певица предстала в роскошных нарядах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:51
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль продолжает радовать фанатов эффектными образами. Все знают о ее любви к украинским брендам и на этот раз знаменитая артистка опять остановила свой выбор на отечественном производителе – бренде Artem Klimchuk.

Читайте также
"Голос країни 9": первый романтический танец Тины Кароль и Дана Балана

На опубликованных в ее Instagram снимках, Тина позирует сначала в эффектном мини-платье черного цвета, которое подчеркивал стройные ноги красотки. Дерзости в образ добавляют черные открытые босоножки и колготки в сетку.

Эффектная Тина Кароль
Эффектная Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Потом ее образ видоизменился на более откровенный и романтический – атласный корсет небесно-голубого оттенка с глубоким декольте, расшитый стразами, а на верх Кароль накинула клетчатый тренч. Изюминка двух новых образов – фирменные красные губы Тины Кароль и утонченные украшения в золоте с жемчужными вставками. 

Откровенный образ украинской певицы
Откровенный образ украинской певицы
Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV.

Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.  

Также смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Вся в черном: Тина Кароль заинтриговала прозрачным нарядом Как невеста: женственная Тина Кароль примеряла белое платье Тина Кароль показала фото в откровенном наряде Тина Кароль восхитила новыми чувственными фото
Тина Кароль платье мода стиль наряд
Реклама

Новости партнеров

5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Менеджер Юлии Началовой: «Трагедия у семьи. Мы все молимся»
Менеджер Юлии Началовой: «Трагедия у семьи. Мы все молимся»
"Что она с собой сделала?": постаревшая Лорак напугала сеть
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз
Анастасия Заворотнюк стала мамой в третий раз

Популярные статьи

Сегодня, 15:22Wellness

Когда лучше чистить зубы: до завтрака или после

Сегодня, 10:45Шоу-бизнес

"Голос країни 9": Монатик признался в чувствах Дорофеевой

Сегодня, 07:00Стиль

Вкус и простота: самые модные французские прически сезона весна-лето 2019

Сегодня, 06:28Fun

18 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:39Техно

Смартфоны получат 100-мегапиксельные фотокамеры в этом году

Вчера, 12:28Шоу-бизнес

Каникулы в Италии: Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали романтические снимки с отдыха

Вчера, 11:46Food

С черникой и лимоном: рецепт вкусного печенья к чаю

Вчера, 10:21Шоу-бизнес

Ксения Собчак назвала причину расставания с Максимом Виторганом

Вчера, 10:12Fun

День святого Патрика 2019: история и традиции праздника

Вчера, 09:35Техно

Серверы популярной игры Counter-Strike заражены вирусами

Вчера, 07:00Food

"МастерШеф. Профессионалы": стало известно, кто первым покинул шоу

Вчера, 06:39Шоу-бизнес

"Поверить нет никаких сил": реакция коллег на смерть Юлии Началовой в соцсети

16 мартаШоу-бизнес

Главное за неделю: Снежана Бабкина беременна, а Вера Брежнева сделала скандальное заявление

16 мартаШоу-бизнес

Сергей Притула раскрыл шокирующие подробности Нацотбора 2019

16 мартаТехно

На зависть Apple: Samsung готовит смартфон мечты

16 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 9": подробности второго выпуска

Новости партнеров

Кто самая холодная мать по знаку зодиака?
Кто самая холодная мать по знаку зодиака?
Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти
Лечащий врач Юлии Началовой назвал причину ее смерти
Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Наталья Рудова: «Я не могу встать с кровати»
Луковые котлеты: незабываемый вкус
Луковые котлеты: незабываемый вкус
Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае
Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае
«Сердце рыдает»: звезды не могут смириться со смертью Началовой
«Сердце рыдает»: звезды не могут смириться со смертью Началовой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Брускетта с индейкой, моцареллой и вялеными томатами
Брускетта с индейкой, моцареллой и вялеными томатами