Подчеркнула декольте: Тина Кароль в откровенных нарядах от украинского дизайнера
Певица предстала в роскошных нарядах
Украинская певица Тина Кароль продолжает радовать фанатов эффектными образами. Все знают о ее любви к украинским брендам и на этот раз знаменитая артистка опять остановила свой выбор на отечественном производителе – бренде Artem Klimchuk.
На опубликованных в ее Instagram снимках, Тина позирует сначала в эффектном мини-платье черного цвета, которое подчеркивал стройные ноги красотки. Дерзости в образ добавляют черные открытые босоножки и колготки в сетку.
Потом ее образ видоизменился на более откровенный и романтический – атласный корсет небесно-голубого оттенка с глубоким декольте, расшитый стразами, а на верх Кароль накинула клетчатый тренч. Изюминка двух новых образов – фирменные красные губы Тины Кароль и утонченные украшения в золоте с жемчужными вставками.
Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV.
Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.
Также смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына:
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