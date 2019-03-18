Подчеркнула декольте: Тина Кароль в откровенных нарядах от украинского дизайнера

Певица предстала в роскошных нарядах

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Украинская певица Тина Кароль продолжает радовать фанатов эффектными образами. Все знают о ее любви к украинским брендам и на этот раз знаменитая артистка опять остановила свой выбор на отечественном производителе – бренде Artem Klimchuk.

На опубликованных в ее Instagram снимках, Тина позирует сначала в эффектном мини-платье черного цвета, которое подчеркивал стройные ноги красотки. Дерзости в образ добавляют черные открытые босоножки и колготки в сетку.

Эффектная Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Потом ее образ видоизменился на более откровенный и романтический – атласный корсет небесно-голубого оттенка с глубоким декольте, расшитый стразами, а на верх Кароль накинула клетчатый тренч. Изюминка двух новых образов – фирменные красные губы Тины Кароль и утонченные украшения в золоте с жемчужными вставками.

Откровенный образ украинской певицы Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, Тина Кароль очаровала весенним образом от украинских дизайнеров. Певица опубликовала в Instagram фото, где позирует в легком весеннем топе пудрового оттенка на тонких бретельках от молодого украинского бренда женской одежды FLOW THE LABEL и юбке от FROLOV.

Ранее Тина Кароль показала, как выглядит в повседневной жизни.

Также смотрите видео, как Тина Кароль воспитывает своего сына:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram