Голубой цвет в одежде: с чем носить костюм, как у Иванки Трамп

Нежно-голубой образ дочери президента США

Дочь американского президента Иванка Трамп Фото: AFP

Дочь американского президента Дональда Трампа Иванка Трамп, которую на днях мы видели в Африке в желтом брючном костюме, снова предпочла такой формат одежды и показал, как сочетать голубые тона в деловых look.

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Для официального выхода в Беверли-Хиллз.Иванка Трамп надела костюм голубого цвета с укороченными брюками и пиджаком с одной пуговицей от бренда Partow. Наряд гармонично сочетался с простой белой рубашкой, а также освежал лицо американской красотки. Волосы Иванки были аккуратно накручены, а в макияже преобладали спокойные тона с акцентом на глазах.

Иванка Трамп в небесно-голубом костюме Partow Фото: Getty Images

Такой костюм можно сочетать с необычными аксессуарами, ведь сам по себе фасон достаточно простой – без накладными карманов и других вставок. Из обуви подойдут туфли-лодочки светлых, преимущественно бежевых оттенков.

Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности.

А после Иванка пришла на конференцию, где выступал Дональд Трамп, в белоснежном костюме от бренда Roland Mouret, который украшал широкий пояс, и бежевых туфлях.

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