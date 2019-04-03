Голубой костюм и черные перчатки: элегантная Елизавета II устроила прием во дворце

Ее Величество не изменяет традициям в выборе цветного костюма

Елизавета II демонстрирует аксессуары: черные перчатки, жемчужное ожерелье, серьги и брошку Фото: AFP

Несомненно королева Великобритании Елизавета II любит притягивать к себе внимание, а как иначе объяснить ее страсть к ярким костюмам. Каждый ее выход этой весной увенчался настоящим фурором, ведь 92-летняя королева знает, как поразить публику.

Вот и на этот раз для официального приема в Виндзорском дворце мы видим Ее Величество в костюме необычной тканевой фактуры насыщенного голубого цвета с бирюзовыми пуговицами. Правда, на сей раз без шляпы, но с идеальной укладкой и дорогими украшениями – жемчужным ансамблем из сережек и ожерелья, а также традиционно на воротнике сверкает драгоценная брошь.

Королева Англии Елизавета II в ярко-голубом костюме с юбкой Фото: AFP

И, конечно же, главный атрибут женского гардероба – черная лаковая сумочка в сочетании с лаковыми туфлями на устойчивом каблуке. Загадочности и женственности королевскому образу придавали черные перчатки.

Элегантный образ королевы Англии Елизаветы II Фото: AFP

Также ранее Ее Величество выбрала для вручения Ордена Британской империи не менее весенний наряд – твидовое платье с рукавом в три четверти молочного цвета.

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