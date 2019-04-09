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Голубой латекс и красные ботфорты: эпатажный образ Кэти Перри во время концерта

Эпатажная певица порадовала ультрамодным платьем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:41
Певица Кэти Перри
Певица Кэти Перри
Фото: instagram.com/katyperry

Во время музыкального фестиваля в Миннесоте эпатажная певица Кэти Перри вышла на сцену в ярком латексном платье в стиле 90-х от американского модельера Zaldy.

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Красочное платье состояло из разноцветных вставок (зеленого, красного, золотого, желтого и фиолетового цветов). Интересным решением дизайнера стал необычный рукав из голубого латекса, который был декорирован рисунком женщины-героини из комиксов.  

Кэти Перри в ярком сценическом образе
Кэти Перри в ярком сценическом образе
Фото: Getty Images

В свой сценический образ Перри добавила перчинки, обув красные ботфорты на каблуках. В макияже преобладали насыщенные розовые тона с блестками, а губы обведены помадой насыщенного морковного цвета. 

Кэти Перри в цветном латексном платье и с рисунком женщины на груди
Кэти Перри в цветном латексном платье и с рисунком женщины на груди
Фото: instagram.com/katyperry

Кэти Перри демонстрирует насыщенный макияж и драгоценные серьги
Кэти Перри демонстрирует насыщенный макияж и драгоценные серьги
Фото: instagram.com/katyperry

Напомним, что в День святого Валентина Кэти Перри получила предложение руки и сердца от Орландо Блума. 34-летняя американская певица и 42-летний голливудский актер решили узаконить свои отношения. 

Но, позже в СМИ появилась информация, что звездная пара решила отложить свадьбу. 

Также смотрите в нашем сюжете, как Кэти Перри раскритиковала свадебное платье Меган Маркл:

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