Голубой латекс и красные ботфорты: эпатажный образ Кэти Перри во время концерта

Эпатажная певица порадовала ультрамодным платьем

Певица Кэти Перри Фото: instagram.com/katyperry

Во время музыкального фестиваля в Миннесоте эпатажная певица Кэти Перри вышла на сцену в ярком латексном платье в стиле 90-х от американского модельера Zaldy.

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Красочное платье состояло из разноцветных вставок (зеленого, красного, золотого, желтого и фиолетового цветов). Интересным решением дизайнера стал необычный рукав из голубого латекса, который был декорирован рисунком женщины-героини из комиксов.

Кэти Перри в ярком сценическом образе Фото: Getty Images

В свой сценический образ Перри добавила перчинки, обув красные ботфорты на каблуках. В макияже преобладали насыщенные розовые тона с блестками, а губы обведены помадой насыщенного морковного цвета.

Кэти Перри в цветном латексном платье и с рисунком женщины на груди Фото: instagram.com/katyperry

Кэти Перри демонстрирует насыщенный макияж и драгоценные серьги Фото: instagram.com/katyperry

Напомним, что в День святого Валентина Кэти Перри получила предложение руки и сердца от Орландо Блума. 34-летняя американская певица и 42-летний голливудский актер решили узаконить свои отношения.

Но, позже в СМИ появилась информация, что звездная пара решила отложить свадьбу.

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