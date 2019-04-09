Голубой латекс и красные ботфорты: эпатажный образ Кэти Перри во время концерта
Эпатажная певица порадовала ультрамодным платьем
Во время музыкального фестиваля в Миннесоте эпатажная певица Кэти Перри вышла на сцену в ярком латексном платье в стиле 90-х от американского модельера Zaldy.
Красочное платье состояло из разноцветных вставок (зеленого, красного, золотого, желтого и фиолетового цветов). Интересным решением дизайнера стал необычный рукав из голубого латекса, который был декорирован рисунком женщины-героини из комиксов.
В свой сценический образ Перри добавила перчинки, обув красные ботфорты на каблуках. В макияже преобладали насыщенные розовые тона с блестками, а губы обведены помадой насыщенного морковного цвета.
Напомним, что в День святого Валентина Кэти Перри получила предложение руки и сердца от Орландо Блума. 34-летняя американская певица и 42-летний голливудский актер решили узаконить свои отношения.
Но, позже в СМИ появилась информация, что звездная пара решила отложить свадьбу.
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