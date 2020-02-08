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Готовимся ко Дню влюбленных: стильные идеи образов на 14 февраля

Подборка вдохновляющих образов для встречи Дня святого Валентина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:30
Что надеть на День святого Валентина 2020
Что надеть на День святого Валентина 2020
Фото: Pinterest

Возможно, не так уж и неправы противники праздника Дня влюбленных 14 февраля, утверждающие, что это один большой маркетинговый ход, призванный поднять продажи различной продукции соответствующей тематики. По факту, действительно, любить, ухаживать и преподносить подарки следует друг другу целый год, а не только в один из дней. Но почему бы не воспользоваться еще одной возможностью отбросить ежедневную рутину и подарить себе и ему праздник?

Что дарить в День влюбленных: советы экспертов

Извечным вопросом всегда остается, что надеть на 14 февраля? Главное правило: следует посмотреть на себя глазами своего мужчины и вспомнить, за какие образы вы получали от него комплименты. А вот от ультрамодных новинок и экспериментов в этот день лучше отказаться, мужчины не всегда их понимают, да и вам ведь тоже должно быть комфортно. Сегодня.Lifestyle подскажут, в каких модных образах лучше всего провести главный романтический праздник года.

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Отдайте предпочтение самым соблазнительным цветам: розовому, красному и черному

Первые два варианта всегда считались цветами любви и страсти, поэтому безусловно являются очевидным выбором. Главное – подбирайте более холодный или теплый оттенок в зависимости от тона кожи. Черный же – беспроигрышный вариант, таинственный и всегда уместный.

Что надеть на День святого Валентина 2020
Что надеть на День святого Валентина 2020
Фото: Pinterest

Какой наряд выбрать на 14 февраля
Какой наряд выбрать на 14 февраля
Фото: Pinterest

Материалы

Легкие и приятные на ощупь – отдавайте предпочтения таким текстурам, когда будете составлять образ на данный, волнительный сердцу день. Тонкий шелк, шифон, атлас, ткани с нежным блеском или бархат станут вашими главными союзниками.

Наряд на День влюбленных
Наряд на День влюбленных
Фото: Pinterest

Принт

Те сердечки, которые вы задумчиво рисовали на скучных уроках в школе, пора воскресить и в своем образе. Они могут украшать как вещи, так и отдельные аксессуары. Красный свитер с сердцами еще не раз сослужит вам добрую службу во время новогодних праздников или в минуты, когда срочно нужно поднять градус позитивных эмоций в будни.

Модный свитер ко Дню влюбленных
Модный свитер ко Дню влюбленных
Фото: Pinterest

Платье

Очевидное и самое подходящее решение. Особенно если в обычные дни вы не часто прибегаете к этому элементу гардероба. Пусть женственный наряд подчеркнет ту часть вашего тела, которая вам нравится больше всего: будь то плечи, зону декольте или ноги. Мужчины любят женщину, которая уверена в своем теле.

Яркое платье на 14 февраля
Яркое платье на 14 февраля
Фото: Pinterest

Маленькое черное платье
Маленькое черное платье
Фото: Depositphotos

Юбка

Менее претенциозно, но также соблазнительно! Однотонная или в цветочный принт – безусловно, подойдет. Если вам предстоит в этот день работать, присмотритесь к атласной юбке, которую можно дополнить вещами из более плотных материй: пиджаком, свитером или блузкой.

Атласная юбка
Атласная юбка
Фото: Pinterest

Бельевой стиль

В этот день вполне допустимо вернуться у этому ультрамодному приему прошлых лет. Есть нечто абсолютно манящее в романтичности и незащищенности, которые еще больше вдохновляют на рыцарские поступки.

Выбираем образ на 14 февраля
Выбираем образ на 14 февраля
Фото: Pinterest

А если вы планируете устроить романтический вечер дома или отправиться в шале за город – смело надевайте воздушные, не стесняющие движений пижамные костюмы, в них вы будете чувствовать себя комфортно, уютно и не менее сексуально.

Аксессуары

Если у вас нет времени или вы не считаете нужным пополнять модный репертуар – конечно, преступления в этом никакого нет. Но тогда уже более детально подумайте над аксессуарами. Блестящие, массивные и необычные – они могут освежить любой образ. Выберите праздничный клатч и игривые туфли, и наряд заиграет правильными праздничными флюидами.

Фото: Pinterest

Образ-сюрприз

Особенно этот трюк понравится тем, кто давно в отношениях и хочет вернуть трепет и волнение первых встреч и поцелуев. Как? Воспроизведите образ, в котором вы были на первом свидании или на самых запоминающихся общих событиях вашей жизни. И неважно, что сейчас это только приятные воспоминания. Конечно, в образ можно добавить современные детали – здесь только вы знаете, как лучше.

Не забудьте и про самое главное!

Какой бы вариант наряда вы не выбрали, ваши счастливые глаза и застенчивый румянец станут главным украшением. Но вне зависимости от того, есть ли у вас с кем провести этот день или ваше сердце пока свободно, помните, что главный роман в вашей жизни уже начался давным-давно. Переменные, счастливые, провальные или благополучные – это отношения с самой собой. Так что в этот день не забудьте побаловать себя подарком, который откладывали на потом, и красивым отражением в зеркале.

Также мы писали, что подарить на День святого Валентина: ТОП-12 подарков на 14 февраля. Кроме того, рассказывали, куда поехать на 14 февраля: лучшие места Европы и Украины.

Все подробности в спецтеме Valentine's Day

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