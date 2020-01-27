Грэмми 2020: Алессандра Амбросио, Хайди Клум, Ариана Гранде и другие звезды на красной дорожке

В Лос-Анджелесе прошла 62-я церемония вручения престижной музыкальной премии

Грэмми 2020: лучшие наряды церемонии Фото: Getty Images

26 января в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения Грэмми 2020. Смотрите лучшие наряды с красной дорожки в подборке Сегодня.Lifestyle.

На 62-й церемонии Грэмии мало кто из женщин отличился самым стильным или экстравагантным образом, а вот мужчины приятно удивили публику. На розовый костюм Lil Nas X и смелый образ Билли Портера можно посмотреть здесь.

Лучшие наряды звезд на Грэмми 2020

Дуа Липа

24-летняя певица выбрала наряд в стиле 00-х. Короткий топ и юбка в пол в сочетании с прической и аксессуарами напомнили образы Бритни Спирс и Кристины Агилеры в их лучшие годы. Ну чем не поп-принцесса?

Дуа Липа Фото: Getty Images

Хайди Клум прибыла на церемонию в сопровождении Тома Каулитца и его брата Билла. Модель надела откровенное платье с глубоким декольте.

Хайди Клум, Том и Билл Каулитц Фото: Getty Images

Алессандра Амбросио отличилась очень стильным черно-белым луком с массивными украшениями и идеальными стрелками.

Алессандра Амбросио Фото: Getty Images

Лана Дель Рей, которая пришла на Грэмии 2020 со своим бойфрендом, выбрала блестящее лаконичное платье и стального цвета.

Лана Дель Рей Фото: Getty Images

Приянка Чопра и Ник Джонас, как всегда, выглядели идеально. Актриса позировала перед камерами в платье с очень глубоким вырезом.

Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: Getty Images

Крисси Тейген и Джон Ледженд смотрелись очень контрастно друг с другом. Супруга певца не стеснялась вырезов и декольте на своем ярком платье.

Крисси Тейген и Джон Ледженд Фото: Getty Images

Парни из BTS точно знают толк в стиле. Образы артистов классические и такие притягательные.

BTS Фото: Getty Images

Изюминкой вечера стала Ариана Гранде. Только взгляните на ее серое платье! Настоящая принцесса.

Ариана Гранде Фото: Getty Images

Добавим, что Билли Айлиш взяла четыре статуэтки Грэмми 2020. Девушка победила в этом году во всех основных номинациях премии: "Альбом года", "Запись года" и "Песня года", "Лучший новый артист".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.