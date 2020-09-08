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Gucci открыли виртуальный тур по бутику во Флоренции

Сегодня, 18:34

Любой желающий может "прогуляться" по магазину и даже приобрести сувениры онлайн

Бренд Gucci открыл виртуальный тур по собственному пространству Gucci Garden в Италии. Посетители сайта могут "прогуляться" по флагманскому бутику, заглянуть в галерею, ресторан и книжный магазин Gucci, не выходя из дома.

Примечательно, что виртуальная прогулка по саду Gucci сопровождается звуковыми эффектами – для каждой комнаты отдельная мелодия.

Фото: virtualtourguccigarden.gucci.com

Пользователям предоставляют дополнительную информацию об объектах в Gucci Garden, включая одежду и аксессуары бренда. Посетители также могут купить сувениры, которые есть на сайте.

Фото: virtualtourguccigarden.gucci.com

Пространство Gucci Garden находится в старинном дворце, расположенном в центре Флоренции. В 2018 году из обычного музея Gucci дизайнер Алессандро Микеле создал место, полностью отражающее философию бренда.

Gucci открыли виртуальный тур по бутику
Gucci открыли виртуальный тур по бутику
Фото: Gucci garden

В бутике есть книжный отдел с редкими изданиями, продаются вещи из линейки товаров для дома Gucci Décor. В галерее экспонируются вещи Gucci разных лет, а также работы современных авторов.

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Источник: Gucci garden
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