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Gucci представил платье для мужчин за 2600 долларов: как выглядит наряд

Сегодня, 13:13

Платье с лентой на талии создано, чтобы бороться с "токсичными стереотипами мужественности"

В начале 1990-х годов фронтмен группы Nirvana Курт Кобейн был настоящей иконой гранжа. Музыкант мог позволить себе выйти на сцену в платье, юбке и вообще любой одежде. Вероятно, его образом вдохновлялся бренд Gucci, когда создавал свое платье для мужчин.

На сайте Gucci можно купить оранжевое платье в клетку с лентой на талии и белым воротником. Наряд от люксового бренда, "разрушающий токсичные стереотипы о мужской гендерной идентичности" стоит 2600 долларов.

Фото: Gucci

Платье с короткими рукавами можно сочетать с рваными джинсами и кроссовками. А воротник "Питер Пэн" и вышивка добавляют элемент, вдохновленный детством, который перекликается с темой коллекции Gucci осень-зима 2020.

Фото: Gucci

Ранее мы писали, что Игги Поп, Tyler и A$AP Rocky снялись в кампейне Gucci.

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