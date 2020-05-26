High tops, скейтеры и классика: модные городские образы с белыми кроссовками
Белый цвет снова в моде
Казалось, что разноцветные кроссовки, или как их еще называют ugly-кроссовки, останутся на первых ролях среди обувных трендов еще на пару лет. Однако в 2020 году вновь популярными становятся забытые многими белые кроссовки. И это неспроста, ведь светлая обувь всегда обретает актуальность в теплое время года. Сегодня.Lifestyle пишут, с чем носить белые кроссовки в сезоне весна-лето – 2020.
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В отличие от открытой обуви, кроссовки идеально подходят для прогулок по городским улицам. Легкие и удобные сникерсы или кеды станут отличной альтернативой босоножкам, каблукам и платформе.
Кроссы давно перестали носить исключительно как спортивную обувь. По канонам современной моды их можно вписать не только в casual, но и в деловой бизнес-лук. Летом-2020 выбирайте любимые модели ugly, низкие кеды, скейтерские и высокие кеды с узким голенищем.
Кроссовки и джинсы
Самый простой и универсальный аутфит, подходящий для посиделок с друзьями, прогулки, работы, шопинга и прочего. Главное удобство такого образа – то, что фасон и оттенок подбираемого комплекта одежды практически не имеет значения.
С белыми кроссовками отлично смотрятся светлые брюки с темным верхом, полностью темные или полностью светлые аутфиты, а также яркая клетка и горошек.
Кроссовки и классический костюм
Женский или унисекс-костюм с оверсайз-пиджаком отлично дополняется кедами или кроссовками. Важно, чтобы обувь была лишена вычурных акцентов в отделке.
Комплект одежды, к слову, необязательно должен быть однотонным. Например, светлые прямые брюки с рубашкой можно надеть с темно-серым пиджаком и белыми кроссовками. Если же вы любите классику – выбирайте костюм черный или в крупную клетку.
Кроссовки с тренчем
Одно из наших любимых сочетаний актуально в прохладную и пасмурную погоду. Если только не боитесь носить белые кроссы в дождь. Лук со светлым тренчем и кедами дополнят брюки с футболкой или черное платье-комбинация – если намечается романтическая прогулка.
Кроссовки с мини
Раз уж мы заговорили о платьях, то нельзя не упомянуть сочетание мини-платья с белой обувью. Жарким летом в таком луке вы будете выглядеть эффектно и точно обратите на себя внимание прохожих.
Важно выбрать платье, подчеркивающее достоинства фигуры. При этом модель может быть облегающей, тогда образ получится более соблазнительным, либо свободного кроя. Первый вариант отлично подходит для вечеринок, свиданий, а второй – для прогулок по городу, встреч с друзьями.
Кроссовки с юбкой
Легенда уличного стиля – аутфит из макси-юбки и массивных кроссовок. Образы на каждый день можно комбинировать с юбками плиссе или обычными, в длине миди или макси. Это сделает ваш вид романтичным и утонченным. Верх выбирайте на свой вкус и в зависимости от погоды и повода.
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