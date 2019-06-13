Хит лета – велосипедки: почему они сейчас так популярны и с чем носить

Спортивные шорты – самая актуальная новинка этого сезона

Шорты-велосипедки уверенно завоевали подиумы и уже заполонили улицы. Их охотно носят не только звезды и модели. С чем правильно сочетать тренд 2019 года – расскажет Наталья Тимуршина.

Хит лета – велосипедки! Короткие лосины, которые надевают спортсмены для езды на велосипеде, полюбились модникам! Некоторые американские звезды – как, например, Ким Кардашьян – носят велошорты даже под туфли (или босоножки) На каблуках!

Читайте также С чем носить велосипедки: разбираем новый тренд сезона

Но не только западные дизайнеры, а и отечественные модельеры тоже подхватили тенденцию. Теперь велосипедки предлагают в магазинах женской одежды. Есть короткие фасоны – а есть удлиненные. Цветов множество – от насыщенных неоновых и к классике.

"Спортивные шорты с предметами вечернего гардероба, с клатчами и каблуком – так рождаются самые интересные идеи", – говорит Татьяна Кочур дизайнер.

Как советует соучредитель магазина украинских брендов Ольга Гусарова, велосипедки можно носить не только с футболками и худи, но и с рубашками, топиками, кардиганами.

Действительно – этот предмет гардероба предлагают комбинировать со всем: от кроссовок до верхней одежды. И главный совет стилистов – верхняя часть образа должна быть oversize, то есть большого размера.

Больше о трендах в одежде весна/лето 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие выбрать модные заколки для волос

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram