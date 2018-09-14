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H&M и Moschino выпустят одежду для собак и новую коллекцию

В коллаборации двух брендов появится новая линейка для модников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:32
Одежда для собак от H&amp;M и Moschino. Фото: H&amp;M
Одежда для собак от H&M и Moschino. Фото: H&M

Шведский бренд H&M, который не так давно объявил о выпуске новой эко-коллекции, создаст коллаборацию с другим известным брендом Moschino.

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Одежда для собак от H&M и Moschino
Фото: H&M

Как сообщается, помимо одежды для людей, креативный директор Moschino Джереми Скотт также включил в нее несколько нарядов для их не менее модных братьев меньших.

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Одежда для собак от H&M и Moschino
Фото: H&M

Новая коллекция появится на полках магазинов уже 8 ноября. В нее также войдут вещи, созданные в сотрудничестве с компанией Disney, на которых будут изображены Микки Маус, Дональд Дак и Дейзи.

Напомним, ранее британский модный Дом Burberry объявил о намерении отказаться от использования натурального меха во время созданий своих новых коллекций.

А барбадосская исполнительница Рианна продемонстрировала на подиумах Недели моды в Нью-Йорке новую коллекцию своего бренда нижнего белья. Как сообщают СМИ, подобного шоу NYFW еще не видела. Дело в том, что моделями стали самые разнообразные женщины – с разными оттенками кожи и комплекцией. Бок о бок с известными моделями Джиджи и Беллой Хадид шли обычные женщины отнюдь не модельной внешности.

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Источник: "Сегодня"
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