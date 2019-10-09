Вышел новый календарь с австралийскими пожарными в поддержку живой природы: "горячие" фото

Обнаженные спасатели позируют с милыми животными

Новый календарь с австралийскими пожарными и животными Фото: Australian Firefighters Calendar

По традиции, австралийские пожарные выпустили календарь на 2020 год в поддержку животных и дикой природы. Отметим, что с 1993 года пожарные из городских, сельских и корпоративных служб, а также армии и авиации Австралии принимают участие в откровенной фотосессии, дабы популяризировать благотворительность и вдохновить людей на занятие спортом.

Австралийские пожарные с животными Фото: Australian Firefighters Calendar Австралийские пожарные с животными Фото: Australian Firefighters Calendar Австралийские пожарные с животными Фото: Australian Firefighters Calendar Австралийские пожарные с животными Фото: Australian Firefighters Calendar Австралийские пожарные с животными Фото: Australian Firefighters Calendar 1/5

В этом году к героям календаря присоединились еще и коллеги из Франции и Германии. Совместно они выпустили шесть видов календаря, пять из которых с изображением пожарных с животными – котами, коалами, кенгуру, лошадьми, собаками, утками и цыплятами.

7 Авг 2019 в 1:07 PDT INSTAGRAM (@australianfirefighterscalendar)

"Мы почувствовали, как важно помогать благотворительным организациям, о которых общественность никогда не слышала. Эти организации работают в своем местном сообществе и имеют огромное значение для жизни людей", — рассказал директор Australian Firefighters Calendar Дэвид Роджерс.

Также недавно футболист Криштиану Роналду снялся в откровенной фотосессии с украинской моделью.

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