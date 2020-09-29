Идеальная клетка: разбираем стильный образ королевы Летиции на встрече в Мадриде
Ее Величество блеснула в твидовом платье с ассиметричным низом
На королеву Летицию хочется смотреть бесконечно. А все из-за ее тонкого чувства стиля. На этот раз 48-летняя супруга короля Испании показала элегантный look в сером клетчатом платье с эффектным разрезом. Такой наряд просто идеально подходит для осени.
Ее Величество посетила официальное мероприятие в Мадриде, где очаровала присутствующих своим атуфитом. На Летиции – твидовое платье с рукавами 3/4 от испанского бренда Pedro del Hierro. В нем королева Испании уже появлялась в 2018 году на праздновании двухсотлетия музея Prado.
Наряд с ассиметричным низом дополнил черный ремень, а также туфли-лодочки на шпильке из змеиной кожи (надеемся, искусственной) и клатч в тон обуви.
Образ Летиция завершила защитной маской, которую надевает на каждое публичное мероприятие во время пандемии коронавируса.
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