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Идеальный брючный костюм: Катя Осадчая в белом наряде прогулялась по улицам Барселоны

Украинская знаменитость в total white look

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:30
Катя Осадчая
Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая Катя Осадчая после финала вокального шоу "Голос країни 9", который прошел в минувшее воскресенье, на съемках в солнечной Барселоне примеряла стильный образ. 

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На своей странице в Instagram знаменитая ведущая позирует в стильном брючном костюме от украинского бренда MAZINI. Белый комплект состоит из самых трендовых деталей этого сезона – брюк-клеш и широкого пояса на талии, словно в 80-х. Пикантным моментом total white образа стали оголенные плечи в силу необычной формы удлиненного пиджака. 

Катя Осадчая позирует в белом костюме от украинского бренда MAZINI
Катя Осадчая позирует в белом костюме от украинского бренда MAZINI
Фото: instagram.com/kosadcha

И, бесспорно, белый цвет придает Кати особого шика – это благородный оттенок вне времени и моды. А на бесконечно длинных ножках звезды удачно смотрятся дизайнерские туфли-лодочки серебристого цвета от MY25, в которых мы уже видели ведущую. По традиции, не обошлось из без головного убора – белого чепчика, который покрывал лишь часть головы. 

Ранее украинская ведущая в прозрачном лавандовом платье возмутила подписчиков, которые посчитали такой наряд схожим с шторами. Также недавно Катя Осадчая примерила изумрудный пиджак с леопардовым принтом, который очень моден в нынешнем сезоне.

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