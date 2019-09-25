Идеальный образ: Елена Зеленская в США покорила нежно-голубым нарядом

Первая леди Украины появилась в стильном костюме-тройке

Елена Зеленская Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Как и полагается супруге президента Украины первая леди сопровождает Владимира Зеленского во всех официальных поездках за границу. Так, Елена на днях месте с главой государства отправилась в США, где была замечена в бежевом брючном костюме.

Владимир Зеленский посетил Канаду. Детали в сюжете:

На второй день своего пребывания в Америке у Елены была возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development. Для официального мероприятия жена Зеленского облачилась в свой любимый формат одежды – брючный костюм. Стоит отметить, что нежно-голубой оттенок подчеркивал красоту первой леди. Свой деловой и лаконичный аутфит Зеленская украсила нежными серьгами-висюльками.

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"Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН и присоединиться к чествованию представителей индустрии моды за их вклад в достижение глобальных Целей устойчивого развития. Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам!" – написала первая леди Украины.

До этого супруга Владимира Зеленского эпатировала американскую публику в сдержанном и женственном костюме. Для визита в Украинский институт Америки Елена надела черную юбку, украсив свой образ нежно-розовым жакетом и туфлями-лодочками.

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Напомним, что недавно первая леди Украины Елена Зеленская впечатлила киевскую публику стильным образом в вышиванке.

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