Идеальный выбор Иванки Трамп: как носить платье в цветочный принт

Дочь президента США в женственном наряде

Иванка Трамп Фото: AFP

Успешная бизнеследи Иванка Трамп, которая недавно была замечена в аэропорту Вашингтона в бежевом плаще и классических брюках, для официальной встречи с президентом Эфиопии выбрала весенний и женственный наряд.

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Иванка Трамп на встрече в президентском дворце примерила насыщенное платье в цветочный принт от бренда Emilia Wickstead. Изделие с широкой юбкой-миди и пышными рукавами в три четверти подчеркивало стройную фигуру благодаря тонкому поясу на талии.

Иванка Трамп в женственном платье в цветочный принт Фото: instagram.com/ivankatrump

Светский выход Иванки дополняли белые туфли-лодочки на каблуках. Выбор прически бизнеследи был достаточно простым – идеально ровные волосы.

15 Апр 2019 в 11:26 PDT INSTAGRAM (@ivankatrump)

Напомним, ранее Иванка Трамп пришла в Белый дом в очень элегантном образе, напомнившем героинь книжных романов XIX века. Волосы Иванки были собраны в пучок, из которого они выбивались небрежными прядями, создавая эффект чувственной и невинной сексуальности.

А после Иванка пришла на конференцию, где выступал Дональд Трамп, в белоснежном костюме от бренда Roland Mouret, который украшал широкий пояс, и бежевых туфлях.

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