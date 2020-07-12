Идеи модного педикюра, который можно сделать в июле
Этим летом на ногтях носим мягкие оттенки лаванды и мяты, бледно-розовый и нежно-голубой
Если вы читали наш материал яркий летний педикюр: тренды и новинки этого сезона, вы в курсе, что в 2020 году на ногтях модно носить пастельные оттенки всех цветов, классический френч и втирку. На этот раз поговорим об актуальном nail art в июле – какой цвет выбрать и какому рисунку отдать предпочтение в этом месяце.
Педикюр в одном цвете можно сделать более интересным добавив рисунок на одном или нескольких ногтях. Не бойтесь экспериментировать и делайте педикюр с сочетанием ярких оттенков – летом это как никогда актуально.
Для педикюра, как и маникюра, в июле выбирайте коралловый, зеленый, оранжевый, синий и желтый.
К слову, ногти на пальцах рук и ног не обязательно должны сочетаться, но сделав их одинаковыми вы избавите себя от мук выбора.
Трендовый педикюр летом 2020 может сочетать в себе смесь двух техник, например: однотонный и цветочный, или французский педикюр с оригинальными узорами или украшениями, и т.д.
Стильно будет выглядеть педикюр с геометрическим узором, а также модный мраморный педикюр.
Летний педикюр в том или ином цвете может сочетать матовые и глянцевые поверхности, а также быть украшенным объемным рисунком или микробисером.
Не менее трендовым вариантом педикюра в июле является белый дизайн. К белому лаку можно добавить геометрические фигуры, стильные наклейки или голографические элементы.
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Напомним, что недавно сайт Сегодня.Lifestyle писал об идеях актуального маникюра в июле. Мы также рассказывали, как рисовать идеальные стрелки.
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