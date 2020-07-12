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Идеи модного педикюра, который можно сделать в июле

Сегодня, 14:42

Этим летом на ногтях носим мягкие оттенки лаванды и мяты, бледно-розовый и нежно-голубой

Если вы читали наш материал яркий летний педикюр: тренды и новинки этого сезона, вы в курсе, что в 2020 году на ногтях модно носить пастельные оттенки всех цветов, классический френч и втирку. На этот раз поговорим об актуальном nail art в июле – какой цвет выбрать и какому рисунку отдать предпочтение в этом месяце.

Педикюр в одном цвете можно сделать более интересным добавив рисунок на одном или нескольких ногтях. Не бойтесь экспериментировать и делайте педикюр с сочетанием ярких оттенков – летом это как никогда актуально.

Модный педикюр в июле 2020
Фото:Pinterest

Для педикюра, как и маникюра, в июле выбирайте коралловый, зеленый, оранжевый, синий и желтый.

Идеи маникюра и педикюра летом 2020
Фото:Pinterest

К слову, ногти на пальцах рук и ног не обязательно должны сочетаться, но сделав их одинаковыми вы избавите себя от мук выбора.

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Трендовый педикюр летом 2020 может сочетать в себе смесь двух техник, например: однотонный и цветочный, или французский педикюр с оригинальными узорами или украшениями, и т.д.

Педикюр в июле 2020
Фото:Pinterest

Стильно будет выглядеть педикюр с геометрическим узором, а также модный мраморный педикюр.

Идеи педикюра
Фото:Pinterest

Летний педикюр в том или ином цвете может сочетать матовые и глянцевые поверхности, а также быть украшенным объемным рисунком или микробисером.

Модный летний педикюр 2020
Фото:Pinterest

Не менее трендовым вариантом педикюра в июле является белый дизайн. К белому лаку можно добавить геометрические фигуры, стильные наклейки или голографические элементы.

Белый педикюр летом
Фото:Pinterest

Смотрите фотоподборку красивого маникюра на лето 2020

Педикюр в июле 2020: идеи с фото
Фото: Pinterest
Педикюр в июле 2020: идеи с фото
Фото: Pinterest
Педикюр в июле 2020: идеи с фото
Фото: Pinterest
Педикюр в июле 2020: идеи с фото
Фото: Pinterest
Педикюр в июле 2020: идеи с фото
Фото: Pinterest
Педикюр в июле 2020: идеи с фото
Фото: Pinterest
Педикюр в июле 2020: идеи с фото
Фото: Pinterest
Педикюр в июле 2020: идеи с фото
Фото: Pinterest
Педикюр в июле 2020: идеи с фото
Фото: Pinterest
Педикюр в июле 2020: идеи с фото
Фото: Pinterest
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Напомним, что недавно сайт Сегодня.Lifestyle писал об идеях актуального маникюра в июле. Мы также рассказывали, как рисовать идеальные стрелки.

Все подробности в спецтеме Главные тренды лета

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