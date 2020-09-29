Игги Поп, Tyler и A$AP Rocky снялись в кампейне Gucci: видео

Модный дом презентовал линейку мужской одежды сезона осень-зима 2020

Никто этого не ожидал, но Игги Поп, Tyler, The Creator и A$AP Rocky появились в кампейне новой коллекции Gucci. Снимал представителей старой и новой школы известный кинорежиссер и актер Хармони Корин. На кадрах можно увидеть попугаев, один из которых – домашний питомец Игги Попа, по имени Бигги.

Над рекламной кампанией для итальянского бренда начали работать еще в феврале этого года. Съемка проходила в роскошном калифорнийском особняке, где известные музыканты, разодетые в яркие костюмы, ели спагетти, веселились и танцевали.

Игги Поп, Tyler, The Creator и A$AP Rocky в кампейне Gucci Фото: Gucci

Коллекция от Gucci сезона осень-зима 2020 представлена двубортными пиджаками, вельветовыми смокингами, брюками клеш, трендовыми жилетами, вязаными свитерами, и все это в стилистике 1970-х.

Игги Поп, Tyler, The Creator и A$AP Rocky в кампейне Gucci Фото: Gucci

"В своих кампаниях я показываю, что элегантность может быть разной, и эти мужчины идеально воплощают мой замысел. Я люблю смотреть на вещи под другим углом – иногда совершенно непредсказуемым", – рассказал о происходящем в коротком видео, опубликованном в YouTube, креативный директор Gucci Алессандро Микеле.

В Париже стартовала Неделя Моды онлайн и мы публиковали расписание всех показов.

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