IKEA в Украине: 5 причин полюбить шведский бренд

Шведский бренд товаров для дома IKEA наконец-то приходит в Украину

IKEA приходит в Украину. Фото: Getty

Последние несколько лет с завидным постоянством появлялись два вида новостей – с утра о том, что в Украину заходят два шведских бренда H&M и IKEA, а через несколько часов – что нет, как-нибудь в другой раз, поскольку сложности возникали еще на стадии переговоров.

Поэтому в открытие H&M в августе нынешнего года с трудом верилось до последнего. А новость о том, что IKEA придет-таки к нам уже в следующем году, могла бы снова показаться шуткой, но информацию об этом подтвердил сам президент Петр Порошенко, а это значит, что качественной и недорогой мебели в Украине быть.

Продукция IKEA Фото: facebook/IKEACanada

Как сообщается, первый магазин распахнет свои двери уже в 2019 году. Расположится он на площади около 4000 кв. метров в новом ТРЦ Ocean Mall (по соседству с ТРЦ Ocean Plaza, что на станции метро "Лыбидская"). Также ведутся переговоры относительно других магазинов, которые будут работать в формате city-store, используемом в Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Стокгольме и прочих мировых столицах. О том, почему так важен приход H&M для нашей страны, мы уже писали ранее. Давайте разберемся с IKEA.

Дизайн и цена

Пожалуй, даже в Украине, где официально IKEA не продается, все знают, как выглядит их черно-белый ковер с геометрическим рисунком, по форме способны опознать фирменный шведский стакан, а дети давно оценили веселые стулья с расклешенными ножками.

И все потому, что бренд использует лаконичный скандинавский дизайн, который идеально впишется как в однокомнатную квартиру в "хрущевке", так и в дорогой отельный номер. И цена у всего этого будет более, чем доступной. К слову, все то, что сейчас продается у нас на сайтах под брендом IKEA по относительно приемлемой цене, имеет накрутку около 40% – вот и посчитайте.

Мебель IKEA Фото: facebook/IKEACanada

Простота во всем

Прелесть IKEA в ее простоте, которая наблюдается во всем – как в дизайне, так и в сборке. Купите вы столик в детскую или сложный шкаф с тремя отделениями и множеством выдвижных ящиков – ко всему будет идти в комплекте подробнейшая инструкция, по которой собрать готовое изделие сможет даже ребенок. При этом все детали будут продуманы до мелочей.

Интерьер IKEA Фото: facebook/IKEACanada

Смешные названия и чувство юмора

Чусиг, Мюскмальва и Тидахольм – такими смешными словами в IKEA называется все. Но за этим стоит специально разработанная система, согласно которой стулья и столы носят мужские имена, книжные шкафы названы в честь профессий, а все предметы для детей – в честь млекопитающих, птиц и прилагательных. Поэтому ваше новое полотенце для рук можете смело звать "блэдьен", а плюшевого дочкиного ежа – "вандринг игелькотт".

А вообще чувству юмора компании можно по-хорошему позавидовать. Например, в минувшем году после новости о том, что картина кисти Леонардо да Винчи под названием "Спаситель мира" была продана за 450 млн долларов, на странице IKEA в соцсетях появилось сообщение о том, что у них есть подходящая рамка за 12.99 долларов.

Реклама IKEA Фото: facebook/IKEACanada

Благотворительность

Бренд имеет собственный Благотворительный фонд, финансирующий программы, которые помогают женщинам, поддерживающий пострадавших от военных конфликтов и стихийных бедствий, и направленный на борьбу с эксплуатацией детского труда в слаборазвитых странах.

Также IKEA проводит ежегодную акцию под названием "Для детских игр и добрых дел", во время которой от продажи детской игрушки или книги один евро отчисляется в фонд ЮНИСЕФ и организацию Save the Children. Если вы видели забавные игрушки из коллекции "Сагоскатт", созданные по детским рисункам – они родились на свет как раз благодаря этой акции.

Игрушка IKEA, созданая по детскому рисунку Фото: facebook/IKEACanada

Скидки и еда

У IKEA существует программа лояльности, которая носит название Family. После получения бесплатной карты у вас есть возможность пользоваться скидками на ряд товаров в магазине и кафе, получить бесплатную чашку кофе или чая при покупке и даже иметь собственный экземпляр каталога IKEA Family Live.

Условия хорошие, поэтому будем надеяться, что в Украине это все тоже будет работать. А заодно и кафе, ради которого некоторые люди специально ездят в сам магазин.