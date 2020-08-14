IKEA впервые выпустила коллекцию одежды и аксессуаров в Японии

Все предметы изготовлены из экологически чистых материалов

Известная шведская мебельная компания IKEA выпустила капсульную коллекцию товаров, состоящую из 10 предметов одежды и аксессуаров в Японии.

На одежде компании – ее логотип и штрих-код с подписью "Дизайн и качество IKEA Швеция". Коллекция, получившая название Efterträda, включает в себя футболки, худи, бутылки, зонтики, полотенца и сумки, и в будущем она будет расширяться.

Первые фото предметов из линии IKEA появились на странице японского филиала компании в Instagram.

IKEA представила коллекцию одежды и аксессуаров в Японии Фото: instagram.com/ikeajapan IKEA представила коллекцию одежды и аксессуаров в Японии Фото: instagram.com/ikeajapan IKEA представила коллекцию одежды и аксессуаров в Японии Фото: instagram.com/ikeajapan IKEA представила коллекцию одежды и аксессуаров в Японии Фото: instagram.com/ikeajapan IKEA представила коллекцию одежды и аксессуаров в Японии Фото: instagram.com/ikeajapan IKEA представила коллекцию одежды и аксессуаров в Японии Фото: instagram.com/ikeajapan IKEA представила коллекцию одежды и аксессуаров в Японии Фото: instagram.com/ikeajapan IKEA представила коллекцию одежды и аксессуаров в Японии Фото: instagram.com/ikeajapan IKEA представила коллекцию одежды и аксессуаров в Японии Фото: instagram.com/ikeajapan IKEA представила коллекцию одежды и аксессуаров в Японии Фото: instagram.com/ikeajapan IKEA представила коллекцию одежды и аксессуаров в Японии Фото: instagram.com/ikeajapan 1/11

Отметим, что вся одежда и тканевые аксессуары изготовлены из 100% экологически чистого хлопка, а складной зонт – из переработанного полиэстера. Все предметы выполнены в белом цвете, полотенце и многоразовая бутылка с водой также доступны в характерном желтом для компании оттенке.

Несмотря на то, что эта коллекция была разработана в тесном сотрудничестве со шведской IKEA, она доступна исключительно в Японии и "вдохновлена жителями Токио и создана для них", сообщает Dezeen.

Напомним, ранее стало известно, когда IKEA откроет офлайн-магазин в Украине. Мы также сообщали, что IKEA ограничила работу интернет-магазина в Украине.

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