Икона стиля, а не жертва моды: как правильно выбирать одежду

Главные секреты от стилистов

Как правильно выбирать одежду Фото: Pinterest

Полный шкаф вещей, а надеть нечего. Знакомая проблема? Навсегда от нее избавиться предлагают стилисты. Даже выходить из дому не понадобится, потому что научат онлайн. Действительно эффективные подобные школы стиля, сколько стоит курс и есть риск выбросить деньги на ветер, узнайте далее в материале.

Киевлянка Ирина долгое время прятала в шкафу шляпу, сумку и кольца, потому что не знала, как и с чем их носить. Именно потому героиня сюжета обратилась в онлайн школу стиля, отдав за обучение 3 тысячи гривен.

"Сегодня" решили устроить для Ирины "стильный" экзамен. Впервые киевлянка встречается со стилистом уже не в онлайн режиме, и сразу получает задание: собрать повседневный лук в подходящей для нее цветовой гамме. И девушка справляется. А значит, курсы прошла не зря.

Найдите свою цветовую гамму Фото: Pinterest

А вот украинская дизайнерка Анастасия Иванова не любит брюк. Ее кредо – платья. Поэтому она советует выбирать стилиста тщательно, чтобы его видение подходило вам по духу. Того, кто кроме привлекательной страницы в сети имеет длительный опыт работы с клиентами.

"Крайне часто в погоне за тем, чтоб сэкономить, можно попасть на не совсем компетентного стилиста. Я рекомендую женщинам крайне аккуратно относиться к выбору курса, и в первую очередь искать свой стиль", – говорит Анна.

Чтобы стать иконой стиля, а не жертвой моды, прислушайтесь к себе. В вещах должно быть комфортно. Они должны подходить вам и отражать ваш образ жизни.

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