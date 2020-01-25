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Именинница дня: как менялся образ Тины Кароль

Сегодня певица поражает элегантными нарядами и откровенными фотосессиями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:25
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Сегодня, 25 января, Тина Кароль празднует свой 35-й день рождения. Смотрите, как менялся стиль одной из самых популярных певиц украинского шоу-бизнеса на протяжении нескольких лет.

Смотрите в сюжете, кто делает откровенные фото Тины Кароль:

Тина Кароль начинала свою вокальную карьеру с ансамбля Вооруженных сил Украины, после чего следовали конкурсы "Новая волна" и "Евровидение". С момента всенародного признания Тина не боялась экспериментировать со своим имиджем, однако всегда выглядела очень привлекательно, ярко и в то же время нежно.

Тина Кароль носила короткую стрижку, сумасшедшие кудри и челку, но не изменяла привычному блонду, меняя только его оттенки.

Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

В настоящее время звезду сложно представить без ее голливудских локонов и красной помады. Она чаще отдает предпочтение женственным нарядам с декольте, а также дерзким мини.

Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает взглянуть на самые запоминающиеся образы Тины Кароль.

Тина Кароль
Фото: YouTube, Instagram
Тина Кароль
Фото: YouTube, Instagram
Тина Кароль
Фото: YouTube, Instagram
Тина Кароль
Фото: YouTube, Instagram
Тина Кароль
Фото: YouTube, Instagram
Тина Кароль
Фото: YouTube, Instagram
Тина Кароль
Фото: YouTube, Instagram
Тина Кароль
Фото: YouTube, Instagram
Тина Кароль
Фото: YouTube, Instagram
Тина Кароль
Фото: YouTube, Instagram
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Напомним, что ранее Тина Кароль очаровала поклонников новым платьем за 36 тысяч гривен.

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