Именинница Елизавета II и Кейт Миддлтон: праздничные наряды королевской четы

Королева Британии в день своего рождения отмечала Пасху

Именинница королева Елизавета II Фото: AFP

21 апреля британской королеве Елизавете II исполнилось 93 года. Ее день рождения совпал с католической Пасхой и у нас была возможность увидеть членов королевской семьи на праздничной службе в ярких нарядах.

Читайте также Ближе к королевскому сердцу: любимые брошки Елизаветы II

Именинница Елизавета II выбрала для праздничной службы в часовне Святого Георгия наряд приятного ментолового оттенка. Пальто от Alexander McQueen Ее Величество украсила дамской шляпой с цветами цвета фуксии.

Праздничный образ королевы Елизаветы II от Alexander McQueen Фото: AFP

Также в тон головному убору стилисты подобрали легкое платье свободного кроя. На шее счастливой и улыбчивой королевы сверкало любимое ожерелье из жемчуга. Неизменные аксессуары ее образа в последнее время стали длинные перчатки и черная сумочка.

Елизавете II исполнилось 93 года – яркий образ именинницы Фото: AFP

Также в церковь приехала невестка королевы - герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Она выбрала наряд более спокойных тонов, как и полагается по королевскому этикету. А именно – нежно-голубое пальто тоже от Alexander McQueen, платье и шляпку в тон. Туфли-лодочки вместе с клатчем завершили ее изящный look. Не забыла 37-летняя герцогиня и об украшениях, выбрав драгоценную брошь из своей коллекции.

Кейт Миддлтон в нежно-голубом пальто Alexander McQueen Фото: AFP

Также смотрите в нашем материале по случая дня рождения Елизаветы II эволюцию ее стиля за 66 лет правления Англией.

Несмотря на королевский этикет и протоколы, Елизавета II живой человек, с которым могут случатся непредсказуемые и неловкие моменты.

О самых смешных ситуациях из жизни королевы смотрите в нашем видео:



Елизавета II. Смешные моменты

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram