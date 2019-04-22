Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Именинница Елизавета II и Кейт Миддлтон: праздничные наряды королевской четы

Королева Британии в день своего рождения отмечала Пасху

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:26
Именинница королева Елизавета II
Именинница королева Елизавета II
Фото: AFP

21 апреля британской королеве Елизавете II исполнилось 93 года. Ее день рождения совпал с католической Пасхой и у нас была возможность увидеть членов королевской семьи на праздничной службе в ярких нарядах. 

Читайте также
Ближе к королевскому сердцу: любимые брошки Елизаветы II

Именинница Елизавета II выбрала для праздничной службы в часовне Святого Георгия наряд приятного ментолового оттенка. Пальто от Alexander McQueen Ее Величество украсила дамской шляпой с цветами цвета фуксии.

Праздничный образ королевы Елизаветы II от Alexander McQueen
Праздничный образ королевы Елизаветы II от Alexander McQueen
Фото: AFP

Также в тон головному убору стилисты подобрали легкое платье свободного кроя. На шее счастливой и улыбчивой королевы сверкало любимое ожерелье из жемчуга. Неизменные аксессуары ее образа в последнее время стали длинные перчатки и черная сумочка. 

Елизавете II исполнилось 93 года – яркий образ именинницы
Елизавете II исполнилось 93 года – яркий образ именинницы
Фото: AFP

Также в церковь приехала невестка королевы - герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. Она выбрала наряд более спокойных тонов, как и полагается по королевскому этикету. А именно – нежно-голубое пальто тоже от Alexander McQueen, платье и шляпку в тон. Туфли-лодочки вместе с клатчем завершили ее изящный look. Не забыла 37-летняя герцогиня и об украшениях, выбрав драгоценную брошь из своей коллекции.

Кейт Миддлтон в нежно-голубом пальто Alexander McQueen
Кейт Миддлтон в нежно-голубом пальто Alexander McQueen
Фото: AFP

Также смотрите в нашем материале по случая дня рождения Елизаветы II эволюцию ее стиля за 66 лет правления Англией.

Несмотря на королевский этикет и протоколы, Елизавета II живой человек, с которым могут случатся непредсказуемые и неловкие моменты.

О самых смешных ситуациях из жизни королевы смотрите в нашем видео:


Елизавета II. Смешные моменты

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
День рождения Елизаветы II: что мы знаем о британской королеве День рождения Елизаветы II: лучшие фильмы о королеве Великобритании Тайная помолвка, кровные родственники и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа Весенние наряды: Елизавета II и принцесса Евгения посетили службу Давно не видели: появление Елизаветы II в пальто teddy на скачках
Елизавета II мода стиль Кейт Миддлтон наряд
Реклама

Новости партнеров

Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами
Новая девушка Фарфана покорит вас своими перуанскими формами
Дмитрий Маликов опубликовал теплый снимок с годовалым сыном
Дмитрий Маликов опубликовал теплый снимок с годовалым сыном
Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу
Сколько должен ходить в день каждый: главная альтернатива бегу
Алена Бабенко опубликовала нежное фото с внуком
Алена Бабенко опубликовала нежное фото с внуком

Популярные статьи

Сегодня, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям стоит помолчать о планах на будущее, а Львам – отстоять свои интересы

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Весам потребуется помощь, а Козероги заведут полезные знакомства

Вчера, 13:45Fun

Поздравления с Вербным воскресеньем 2019: открытки и короткие смс

Вчера, 13:43Fun

Картинки с Вербным воскресеньем 2019 и лучшие поздравления

Вчера, 13:40Fun

Поздравления с Вербным воскресеньем в прозе: открытки и картинки

Вчера, 13:36Fun

Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 12:27Fun

Вербное воскресенье: приметы праздника и как провести этот день

Вчера, 11:04Fun

Поздравления с католической Пасхой 2019: короткие смс и открытки

Вчера, 07:55Fun

Вербное воскресенье 2019: что ни в коем случае нельзя делать в праздник

Вчера, 06:32Fun

Погода на Вербное воскресенье 2019: прогноз и главные приметы

20 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат поддержку от друзей, а Львы окунутся в романтику

20 апреляFun

Вербное воскресенье 2019 года: дата и главные традиции праздника

20 апреляТехно

К Земле приблизился астероид огромных размеров

20 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Раков ожидают перемены в жизни, а Весам стоит уделить время себе

19 апреляFun

Чистый четверг: приметы праздника

19 апреляШоу-бизнес

Каменских в полупрозрачном платье на красной дорожке премии "Золота Жар-птиця"

Новости партнеров

Домашние хачапури с сыром на кефире
Домашние хачапури с сыром на кефире
Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной
Жена Руслана Ротаня фотографируется практически обнаженной
Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить
Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить
Брэд Питт обеспокоен новым романом Анджелины Джоли
Брэд Питт обеспокоен новым романом Анджелины Джоли
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Алле Пугачевой-70: как менялась внешность Примадонны
Алле Пугачевой-70: как менялась внешность Примадонны
Дружини українських футболістів балують своїх шанувальників. Фото
Дружини українських футболістів балують своїх шанувальників. Фото
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению
6 привычек, которые приводят к преждевременному старению