Именитый дизайнер предлагает мужчинам носить платья в цветы: видео

Дизайнер Том Браун известен своим неординарным вкусом

Балетные пачки и платья в цветы – предлагает мужчинам американский дизайнер Том Браун. Свою коллекцию он представил во время Парижской недели моды, чем очень удивил общество.

Нежные ткани и цветы, присущие ранее только женскому наряду, дизайнер соединил с чисто мужскими аксессуарами. Спортивными гетрами и сумками в виде мячей для баскетбола и американского футбола.

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Мужчинам, в частности рекомендуют носить широкие жакеты с юбками или короткими шортами. Тома Брауна называют "главным волшебником современной моды". Его коллекции – всегда экстравагантны, а показы больше похожи на спектакли.

Отметим, что мир моды не перестает удивлять новинками и необычными решениями. Мужская и женская мода давно перестала жестко разграничиваться. Так, "Сегодня" ранее писали о джинсах с вырезом в необычном месте. Кроме этого, мы рассказывали, как модные блогеры примеряют бикини, вырез которого располагается не сверху, а снизу.

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