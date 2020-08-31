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Инопланетная локация, звезды и блогеры: как прошел показ Жана Грицфельдта Love Kyiv

Сегодня, 16:00

Дизайнер представил коллекцию сезона весна-лето 2021, посвященную Киеву

Пандемия вывела весь мир из зоны комфорта. Это коснулось и fashion-индустрии. Люди оказались изолированными в своих городах и домах. Поддерживая принцип Less is More и Old is not Bad, бренд Jean Gritsfeldt, известный показами в непредсказуемых локациях, перешел в совмещенный формат digital- и offline-шоу.

Новую коллекцию сезона весна-лето 2021 дизайнер Жан Грицфельдт презентовал виртуально – в Youtube, а подиумом стал 85-летний столичный автобусный парк №7, напоминающий заброшенную космическую станцию.

Родному для дизайнера Киеву, а также знаковым местам города, посвящена коллекция Love Kyiv.

Показ Жана Грицфельдта Love Kyiv
Показ Жана Грицфельдта Love Kyiv
Фото: пресс-служба

Особенностью одежды в коллекции Love Kyiv стали принты. Жан продолжает следовать принципу осознанного производства, поэтому часть образов были созданы с использованием редизайна старых вещей.

Показ Жана Грицфельдта Love Kyiv
Показ Жана Грицфельдта Love Kyiv
Фото: пресс-служба

Показ коллекции в прямом эфире был осуществлен при поддержке тиктокеров-миллионников из дома ULove Home, с которыми накануне дизайнер снял стильную фотосессию. Ведущим стрима стал блогер и актер сериала "Школа" Даня Вегас.

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Показ Жана Грицфельдта Love Kyiv
Показ Жана Грицфельдта Love Kyiv
Фото: пресс-служба

Видеообращение к зрителям и поклонникам Жан Грицфельдт записал в образе человека будущего, призывающего к осознанному существованию и умеренному потреблению ресурсов планеты.

Показ Жана Грицфельдта Love Kyiv
Показ Жана Грицфельдта Love Kyiv
Фото: пресс-служба

"Адаптивность — новая реальность. Мы можем находиться в осознанном заточении, но с помощью высоких технологий продолжать развиваться и творить. Давайте переживем этот сложный период вместе, выражая любовь к людям и городу, давшим нам тепло. Поддержите нас!" — говорит Жан Грицфельдт.

Показ Жана Грицфельдта Love Kyiv
Показ Жана Грицфельдта Love Kyiv
Фото: пресс-служба

Гостями показа стали телеведущая Катя Осадчая, шоумен Владимир Остапчук с невестой Кристиной Горняк, певица Маша Фокина, актриса Анна Буткевич, режиссер Тарас Голубков, белорусский блогер Дима Ермузевич, певец Влад Дарвин с супругой Кристиной Марти, бизнесмен Олег Рыжов, дизайнер Ольга Аленова, а также другие известные персоны.

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