Инопланетная локация, звезды и блогеры: как прошел показ Жана Грицфельдта Love Kyiv

Дизайнер представил коллекцию сезона весна-лето 2021, посвященную Киеву

Пандемия вывела весь мир из зоны комфорта. Это коснулось и fashion-индустрии. Люди оказались изолированными в своих городах и домах. Поддерживая принцип Less is More и Old is not Bad, бренд Jean Gritsfeldt, известный показами в непредсказуемых локациях, перешел в совмещенный формат digital- и offline-шоу.

Новую коллекцию сезона весна-лето 2021 дизайнер Жан Грицфельдт презентовал виртуально – в Youtube, а подиумом стал 85-летний столичный автобусный парк №7, напоминающий заброшенную космическую станцию.

Родному для дизайнера Киеву, а также знаковым местам города, посвящена коллекция Love Kyiv.

Особенностью одежды в коллекции Love Kyiv стали принты. Жан продолжает следовать принципу осознанного производства, поэтому часть образов были созданы с использованием редизайна старых вещей.

Показ коллекции в прямом эфире был осуществлен при поддержке тиктокеров-миллионников из дома ULove Home, с которыми накануне дизайнер снял стильную фотосессию. Ведущим стрима стал блогер и актер сериала "Школа" Даня Вегас.

Видеообращение к зрителям и поклонникам Жан Грицфельдт записал в образе человека будущего, призывающего к осознанному существованию и умеренному потреблению ресурсов планеты.

"Адаптивность — новая реальность. Мы можем находиться в осознанном заточении, но с помощью высоких технологий продолжать развиваться и творить. Давайте переживем этот сложный период вместе, выражая любовь к людям и городу, давшим нам тепло. Поддержите нас!" — говорит Жан Грицфельдт.

Гостями показа стали телеведущая Катя Осадчая, шоумен Владимир Остапчук с невестой Кристиной Горняк, певица Маша Фокина, актриса Анна Буткевич, режиссер Тарас Голубков, белорусский блогер Дима Ермузевич, певец Влад Дарвин с супругой Кристиной Марти, бизнесмен Олег Рыжов, дизайнер Ольга Аленова, а также другие известные персоны.

